Trust Callaz e Trust Redex: spendere poco ma videogiocare alla grande

Sul mercato sono ormai presenti decine e decine di proposte per allestire una postazione gaming da videogiocatori, sfruttando pienamente la potenza del proprio PC. Tuttavia, molti di questi prodotti si accompagnano a prezzi esosi, non sempre giustificati da quanto poi riescono a offrire agli amanti dei videogiochi. È invece possibile avere un’esperienza gaming soddisfacente e di grande affidabilità anche senza spendere cifre altisonanti?

Consci del ben noto rapporto qualità/prezzo del marchio Trust, abbiamo provato ad affiancare al nostro PC da gaming la tastiera meccanica Callaz e il mouse da gaming wireless Redex per scoprirlo: in questo articolo, vi raccontiamo com’è andata.

La tastiera Trust Callaz e il mouse Trust Redex

I due prodotti scelti per la nostra postazione da gaming

Trust Callaz è una tastiera meccanica dotata di switch Outemu lineari rossi e con formato TKL: significa che è priva del tastierino numerico, in favore di un design compatto e robusto. È una tastiera cablata e, dal momento che anche l’occhio vuole la sua parte, è proposta con una accattivante retroilluminazione RGB, che è possibile personalizzare sfruttando direttamente le scorciatoie sulla periferica.

Il mouse Trust Redex, invece, è una soluzione wireless (ma si può usare anche cablato mentre è in ricarica) che permette di sfruttare i sei pulsanti programmabili per interagire con i propri videogiochi preferiti, approfittando anche dei DPI regolabili fino a 10.000. Al contrario della tastiera, il mouse si accompagna a un software proprietario che consente di personalizzarne sia la retroilluminazione RGB, sia le funzioni dei pulsanti e i già citati DPI.

Il mouse Trust Redex ha una retroilluminazione RGB che potete anche disattivare per risparmiare batteria

Abbiamo quindi deciso di installare queste due periferiche sul nostro PC, per vedere come ci saremmo trovati davanti a una postazione pensata sì per giocare, ma accessibile a tutte le tasche: il costo di listino della tastiera Callaz è infatti di 49,99 euro, quello del mouse Redex ammonta a 39,99 euro. Con una spesa di soli 89,98 euro per il kit completo, che esperienza di gioco si può vivere?

Videogiocare con Callaz e Redex

Il primo elemento che ci ha sorpreso in positivo è il fatto che, nonostante il prezzo accessibile, la tastiera Callaz dia una grande sensazione di solidità. Realizzata con una placca metallica superiore robusta, è compatta e si è adattata subito alla nostra scrivania – ma grazie all’assenza del tastierino numerico si presta bene anche a postazioni meno spaziose, o ai giocatori che sono soliti giocare con la tastiera in obliquo per accedere più comodamente ai pulsanti WASD.

Bene anche l’immediatezza nell’utilizzo: una volta collegata alla porta USB del vostro PC (ma funziona anche su console, la abbiamo testata sulla nostra Xbox Series X), la tastiera comincia immediatamente a funzionare, senza richiedere installazioni o accorgimenti particolari.

Gli switch Outemu rossi di Trust Callaz

Abbiamo apprezzato la scelta degli switch lineari, perché sono quelli ideali per le esperienze di gaming: mancando di un feedback tattile (come invece nei marroni o nei blu), risultano più silenziosi e richiedono una forza di attuazione minore per trasmettere l’input. Il risultato è che le vostre azioni saranno recepite dal gioco velocemente e senza affaticarvi nelle pressioni, anche se rinunciando alla risposta tattile fornita da altri switch – che per averla sacrificano, però, la rapidità dell’input, fondamentale invece per chi gioca in competitivo.

Apprezzabile anche la presenza di una combinazione da premere per bloccare il tasto Windows durante il gioco, in modo che una pressione accidentale non vi riporti al desktop, aprendo il menù di sistema. E, dal momento che anche l’occhio vuole la sua parte, combinare sulla nostra postazione l’illuminazione arcobaleno a quella del mouse ha restituito un effetto molto gradevole e coinvolgente.

Abbiamo svolto le nostre prove su diversi videogiochi e scorrazzare per Night City in Cyberpunk 2077 mentre la tastiera, che risulta leggera nonostante il suo design robusto, si adattava anche al nostro continuo cambiare posizione sulla scrivania, complice il suo design TKL, è stato particolarmente comodo e liberatorio. Il gioco rispondeva immediatamente alle pressioni e la rapidità in azioni come la corsa o la ricarica delle armi è stata in diversi casi salvifica.

La scocca superiore della tastiera è realizzata con una elegante placca metallica

Il discorso è molto simile anche per quanto riguarda l’esperienza di gioco con il mouse Redex. Una volta collegato alla porta USB del nostro PC, il mouse ha cominciato immediatamente a funzionare, anche se abbiamo preferito scaricare il software preposto dal sito ufficiale per giostrarci tra le sue intuitive opzioni. Nonostante una batteria dalla durata generosa, il mouse risulta estremamente leggero e maneggevole, complice uno scheletro interno che presenta una griglia traforata e ne riduce sensibilmente il peso.

Il mouse è ampio e risulta comodo per tutti i tipi di presa, sia che giochiate di palmo, sia che preferiate usare la punta delle dita, sia per chi si trova bene con la mano ad artiglio. Tuttavia, non è progettato per i giocatori mancini, poiché i suoi tasti laterali sono disposti sul fianco sinistro, dando per scontato che lì si trovi il pollice della mano destra.

Dobbiamo dire che giocare armati di Redex ci ha lasciato sorpresi: in meccaniche di shooting in soggettiva, come quelle del già citato Cyberpunk 2077, il mirino è risultato piacevolmente preciso e reattivo, il che è ancora più sorprendente se pensiamo al prezzo accessibile del prodotto. Anche in giochi dove il puntatore del mouse va sempre a cliccare di corsa da una parte all’altra dello schermo, come Sid Meier’s Civilization VI o The Sims 4, ci siamo trovati a nostro agio e la combinazione con Callaz ci ha trasmesso una sensazione di affidabilità.

La retroilluminazione RGB è personalizzabile direttamente dalla tastiera

Il mouse, sicuramente, rispetto alla tastiera tradisce di più il suo essere un prodotto economico per via dei materiali plastici e delle sue finiture, ma considerando la leggerezza che queste hanno garantito, che non vi farà sentire stanchi nemmeno dopo una sessione di gioco piuttosto lunga, è un compromesso che si può del tutto accettare.

In conclusione

Affiancare Trust Callaz e Trust Redex ci ha risposto che, sì, è possibile videogiocare con serenità con un kit di tastiera e mouse da gaming per il proprio PC senza per questo dover spendere cifre astronomiche.

La tastiera, optando per switch di tipo rosso, offre una buona soluzione ai videogiocatori che hanno bisogno soprattutto di una risposta rapida ai loro input, combinando il tutto con un design gradevole e solido. Il mouse, pensato per essere estremamente leggero ma dalla batteria durevole, permette di muovere il puntatore con precisione e di giocare senza stancarsi, qualsiasi sia la vostra presa – purché siate destrimani.

Nel complesso, quindi, parliamo di un’esperienza da gaming gradevole e immediata: una volta collegate le due periferiche al vostro PC, sarete pronti a godervi i vostri videogiochi preferiti a fronte di una spesa davvero ragionevole, dati i prezzi concorrenziali a cui sono proposte.