Tornano le offerte Ubisoft Store: giochi a meno di 2€!

Tornano le offerte su Ubisoft Store che vi consentono di acquistare vari videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Tom Clancy’s The Division, anche a meno di 2€.

Un titolo di sicuro richiamo è The Division 2, gioco che, dal lancio, ha ricevuto diversi aggiornamenti ed espansioni, che si riflettono sulle varie edizioni attualmente disponibili. Ambientato a Washington D.C., il gioco vi pone nei panni degli agenti della Divisione, che cercano di combattere per salvare la civiltà dopo la diffusione impietosa del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Creerete così il vostro agente, che è già all’opera da sette prima dell’inizio delle vicende del gioco, e guiderete la vostra squadra nel tentativo disperato di salvare l’umanità dall’epidemia. Solitamente la versione base di The Division 2 viene proposta a 29,99€, ma oggi potrete acquistarla per soli 9€. Inoltre, potete anche recuperare il primo capitolo della saga, Tom Clancy’s The Division, per soli 3€.

Tra i giochi acquistabili davvero a prezzi contenutissimi si trova Rayman 3: Hoodlum Havoc, proposto ad appena 1,35€. Si tratta del terzo capitolo della serie di Rayman nel quale Andrè, un Lum Nero, vuole distruggere Rayman e conquistare il mondo. Murfy avverte Rayman e Globox e aiuta Rayman a volare dall’altra parte della radura. Nei panni di Rayman dovrete salvare gli otto Teens intrappolati nelle gabbie e sconfiggere Andrè, che si è alleato con Reflux e vogliono distruggerlo. Nel caso non abbiate ancora giocato ai precedenti capitoli della serie, allo stesso prezzo trovate Rayman 2: The Great Escape e Rayman Forever, che sicuramente riusciranno a saziare la vostra sete di platform.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo.

Offerte Ubisoft Store