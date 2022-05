Tornano le offerte Sottocosto di Unieuro: sconti imperdibili su tanti prodotti!

La nota catena Unieuro ha lanciato un’interessante promozione che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti dei migliori brand di tecnologia, anche con consegna gratuita, fino al 5 giugno! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Apple MacBook Air in colorazione Grigio Siderale, che solitamente viene venduto a 1.159€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 949€, con un risparmio reale di 210€!

Il notebook Apple MacBook Air è un dispositivo ultra versatile che vi permette di effettuare qualsiasi operazione in maniera fluida e veloce. Il processore ISP del chip M1 migliorerà le immagini catturate dalla webcam per una nitidezza ottimale durante le videochiamate e le riunioni. Il dispositivo è completamente silenzioso, data l’assenza di ventole, ed è in grado di offrire prestazioni ottimali e un’elevata autonomia.

Sotto la scocca, il notebook Apple MacBook Air è animato dal nuovo SoC proprietario M1 dotato di otto core, accompagnato da 8GB di RAM e 512GB di archiviazione interna su un veloce SSD NVMe, mentre la parte grafica è gestita dalla GPU integrata. Il notebook Apple MacBook Air è dotato della tastiera Magic Keyboard, che offre una comodità eccezionale durante la digitazione e permette di sfruttare scorciatoie a tante funzioni utili.

