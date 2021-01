Tornano gli sconti sui dispositivi Amazon Echo tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai dispositivi Amazon Echo, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

I dispositivi Amazon Echo utilizzano l’assistente digitale Alexa, permettendo di conversare ed impartire comandi con la vostra voce in modo completamente naturale. Si parte con il piccolo Echo Dot, altoparlante intelligente ideale da collocare in qualsiasi stanza per ascoltare musica, le notizie della giornata, effettuare chiamate gratuite verso chiunque possieda un dispositivo Echo, richiedere informazioni inerenti ad un determinato argomento, come le previsioni del tempo, la situazione attuale del traffico o i risultati sportivi della vostra squadra del cuore, e tanto altro ancora.

Alexa, infatti, è in grado di darci una mano durante le comuni attività quotidiane, dal fornirci delle utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema. Infine, dato che è collegata direttamente al vostro account Amazon, è possibile richiedere il prezzo dei prodotti sul popolare store online di proprietà di Jeff Besos e ricevere aggiornamenti sullo stato degli ordini in corso. Le potenzialità sono semplicemente infinite e possono essere espanse ulteriormente con le Skill, piccole applicazioni che consentono di aggiungere nuove abilità ad Alexa, come la riproduzione del rumore della pioggia utile per incentivare il sonno ed altro ancora. Se tenete alla vostra privacy, infine, il microfono integrato può essere semplicemente disabilitato tramite la pressione di un pulsante.

La line-up è completata dai dispositivi dotati anche di un display. Da Echo Show 5 ed Echo Show 8, equipaggiati, rispettivamente, con un display da 5” e 8” touchscreen, con i quali potrete anche effettuare video chiamate con i vostri cari o vedere i vostri contenuti preferiti su Amazon Prime Video.

