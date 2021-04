Tornano gli sconti su videogiochi e console PS4 tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a console e videogiochi PS4.

Tra i vari prodotti in promozione, vi segnaliamo in modo particolare The Last Of Us Parte 2, uno dei prodotti più controversi ed importanti della generazione, che nella nostra recensione, dove abbiamo assegnato al titolo un poderoso 10, abbiamo definito «il gioco dell’intera generazione». Potete portarvi a casa The Last Of Us Parte 2 al prezzo di soli 34,75€, rispetto ai 45,90€ usuali di listino.

Piuttosto interessante anche Resident Evil 3, proposto a soli 36€, remake dell’originale titolo apparso oltre venti anni fa sulla prima Playstation, che vi trasporterà in una Raccoon City invasa dagli zombie inseguiti nel temibile Nemesis.

Un altro prodotto degno di nota è Mafia Definitive Edition, acquistabile per soli 31,40€, rispetto ai 45,50€ usuali di listino, remake completo sviluppato appositamente da Hangar 13 per sfruttare le console dell’attuale generazione e che propone diversi contenuti inediti ed aggiuntivi.

Ambientato a Lost Heaven, Illinois, il titolo ricrea nei minimi dettagli lo scenario cittadino degli anni Trenta. Nella nostra recensione, a cura di Paolo Sirio, abbiamo affermato che «Mafia Definitive Edition è un’operazione coraggiosa, sia per il materiale d’origine particolarmente amato dagli appassionati, sia per lo scopo ambizioso che si è posto, ovvero proporre un rifacimento che fosse al contempo anche un ampliamento.»

