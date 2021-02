Tornano gli sconti su mouse, tastiere ed accessori gaming tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 4 febbraio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a mouse, tastiere ed accessori gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

In particolare, tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, potete trovare la tastiera meccanica Corsair K70 RGB MK.2 RAPIDFIRE LOW PROFILE, dotata di switch meccanici a basso profilo Cherry MX Speed, che offrono la consueta precisione che ci si aspetta da componenti di questo livello, ma con un’altezza dei tasti ridotta del 35%. Dotata di un nuovo design sottile e leggero, la tastiera meccanica Corsair K70 RGB MK.2 RAPIDFIRE LOW PROFILE possiede un telaio in alluminio resistente di grado aeronautico con un’altezza di soli 29mm. Non poteva di certo mancare una vistosa retroilluminazione RGB multicolore per tasto, che è possibile controllare tramite l’apposito software Corsair iCUE. Solitamente la tastiera meccanica Corsair K70 RGB MK.2 RAPIDFIRE LOW PROFILE viene venduta a 179,99€, ma oggi potrete farla vostra a 159,99€.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su mouse, tastiere ed accessori gaming tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

