Tom Holland sarà Link nella serie Netflix di The Legend of Zelda?

Da anni si vocifera di una serie Netflix basata su The Legend of Zelda, la storica proprietà intellettuale di Nintendo.

La Grande N stessa ha recentemente aperto alla possibilità di altri contenuti audiovisivi dopo il film di Super Mario in rampa di lancio per il 2022.

Questo rumor ha trovato nuova forza, grazie a voci raccolte da WGTC tramite le stesse fonti che avevano anticipato il ritorno di Ben Affleck come Batman per The Flash e il prequel di The Witcher in sviluppo.

Al momento, non è chiaro se si tratterà di un film o di una serie, dal momento che si starebbe discutendo di entrambe le soluzioni.

Un punto sarebbe molto chiaro: Netflix avrebbe messo gli occhi su Tom Holland per la parte del protagonista Link.

Si tratterebbe, se confermato, del secondo ruolo di Holland in una serie o film basato su un videogioco, dopo il lungometraggio di Uncharted ora in realizzazione.

Nel caso del film di Uncharted, com’è noto, sarà una storia delle origini, che vedrà l’attore di Spider-Man vestire i panni di un giovane Nathan Drake.

Non sappiamo se un’eventuale serie o pellicola di The Legend of Zelda ripercorrerebbe le orme del franchise videoludico od esplorerebbe altre storie originali nello stesso universo.

Netflix ha comunque preso gusto nel rivisitare i videogiochi, come testimoniato dall’annuncio di una nuova serie delle origini di Resident Evil.

Vi aggiorneremo, naturalmente, non appena avremo ulteriori particolari in merito alla fattibilità del progetto.