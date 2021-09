Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Ultimo capitolo della celeberrima serie, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, rispetto ai capitoli precedenti, vedrà i giocatori fronteggiare una minaccia ben più pericolosa dei consueti terroristi. Infatti, inizialmente conosciuto come Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, il titolo è ambientato tre anni dopo la caduta di un misterioso meteorite in una comunità del New Messico, quando un parassita conosciuto come Chimera si è evoluto ed è riuscito a insediarsi all’interno di quattro aree degli Stati Uniti.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction offrirà un gameplay focalizzato sul PvE, con un massimo di tre giocatori che vestiranno i panni di uno dei 18 operatori disponibili per contenere la minaccia del parassita alieno. Saranno presenti dodici mappe, ognuna suddivisa in zone distinte, mente gli obiettivi di ogni missione saranno vari.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction è attualmente in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4, Playstation 5 e Windows PC, mentre il suo debutto sul mercato è previsto per il prossimo 22 gennaio. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Da Gamestop, prenotando Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction otterrete l’accesso al Pack Decadimento Orbitale, che include Copricapo Orion (Lion), Uniforme Orion (Lion), Copricapo Orion (Finka), Uniforme Orion (Finka), Skin per arma Vaporizzatore e Ciondolo Atterraggio Forzato.

Standard Edition – Limited Edition – Guardian Edition

Ovviamente, non può di certo mancare l’edizione standard del gioco, che, come di consueto, offre la possibilità di gettarsi nell’azione spendendo il minor prezzo possibile. Se vi interessa solo il gioco nudo e crudo, vi consigliamo di accaparrarvi l’edizione standard, che ha un nome diverso a seconda dello store scelto con alcuni contenuti esclusivi.

Deluxe Edition

Rispetto all’edizione Standard, la Deluxe Edition comprende anche il pacchetto Assalto React (che include l’uniforme, il copricapo e la skin armi universali Spettro, il ciondolo Tetano React, sei potenziamenti XP per gli eventi post-lancio e il 10% di sconti nel negozio del gioco), il pacchetto Obscura (che include le skin armi universali Nerocefalo e Strapazzo ceruleo, oltre ai ciondoli Top Secret e Anagramma) e il pacchetto Tocco Tossico (che include l’uniforme e il copricapo Tocco Tossico, le skin armi universali Tocco tossico e Redentore e i ciondoli Spaccaossa e Angelo custode).