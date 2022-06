TMNT Shredder’s Revenge e tanti altri giochi in super offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge a soli 18,89€, con uno sconto del 24%.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è un nuovo picchiaduro a scorrimento vecchia scuola nato dalla collaborazione tra Dotemu e Tribute Games. Lo stile di gioco è proprio quello tipico di un picchiaduro a scorrimento degli anni ’90, decennio che vedeva questo genere regnare nelle sale giochi. Sarà possibile sfruttare anche l’ambiente per mettere KO i nemici, oppure utilizzare dei power up trovati in giro, che in questo caso, ovviamente, avranno la forma di una pizza.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che «Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è un bellissimo ritorno del genere dei picchiaduro a scorrimento nella loro forma più classica, ma che dimostra di non dover per forza rimanere ancorata al passato in ogni aspetto. Un gameplay immediato e fluido, ma comunque dotato di un bel po’ di tecnicismi, rende il titolo molto divertente da giocare, sia che siate dei principianti o che siate invece dei veterani del genere».

Piuttosto interessante anche lo sconto su The Quarry, che potete acquistare a soli 41,49€, rispetto agli usuali 60€ di listino, con uno sconto del 31%. Sviluppato da Supermassive Games (già autori di Until Dawn) e pubblicato da 2K, The Quarry è il nuovo horror di stampo cinematografico che conta, nel cast, attori come David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e molti altri ancora.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che «il nuovo survival horror cinematografico di Supermassive Games stuzzica sin da queste prime battute, grazie ad una storia elettrizzante e giovani protagonisti carismatici. L’ambientazione da teen horror retrò rispetta alla perfezione le regole del genere, oltre a tenerci con il fiato sospeso in attesa della sua versione completa».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.