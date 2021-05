The Witcher Stagione 2, il trailer arriverà a giorni (e abbiamo una data)

La Stagione 2 di The Witcher è prevista attesa su Netflix durante l’anno, come confermato in concomitanza con la fine delle riprese.

Ispirato agli omonimi romanzi di Andrzej Sapkowski, lo show proseguirà la storia di Geralt di Rivia, interpretato nuovamente dall’attore Henry Cavill.

Ora, dopo avervi riepilogato tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione di The Witcher, è stato finalmente svelato quando potremo finalmente vedere le prime sequenze tratte dalla serie.

Netflix ha infatti in programma la cosiddetta Geeked Week, un evento dedicato alle novità in arrivo che si terrà tra il 7 e l’11 giugno prossimi.

Durante quelle giornate saranno infatti pubblicati trailer, anticipazioni e altri contenuti esclusivi, incluse le primissime novità ufficiali dedicate a The Witcher.

Poco sotto, la lista completa delle serie TV che faranno parte della Geeked Week.

Mark your calendars for #GeekedWeek! From June 7th to 11th, @NetflixGeeked will be LIVE with big news, exciting first looks, and more from the shows and films you love. pic.twitter.com/OX6udT7t13 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 24, 2021

Masters of The Universe: Revelation

Lucifer

The Umbrella Academy

The Witcher

The Sandman

The Cuphead Show!

Resident Evil

Sweet Tooth

Cowboy Bebop

Ma non solo: nella lista sono presenti anche Resident Evil, con molta probabilità Infinite Darkness, lo show in CGI ispirato alle vicende di Leon S. Kennedy e Claire Redfield ambientato poco dopo gli eventi di Resident Evil 4.

Ultimo, ma non meno importante, The Cuphead Show, la serie animata in arrivo sulla piattaforma di streaming ispirata dal popolare titolo per PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Quest’ultima è stata annunciata da Netflix, King Features Syndicate e Studio MDHR a luglio 2019, per poi sparire dai radar per diversi mesi.

Infine, ricordiamo che The Witcher tornerà anche nella serie prequel chiamata Blood Origin, ambientata molti anni prima delle vicende originali di Geralt.

Nel cast della seconda stagione ritroveremo anche Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer, MyAnna Buring nei panni di Tissaia, Mimi Ndiweni come Fringilla, Therica Wilson-Read nei panni di Sabrina e infine Millie Brady come Renfri.