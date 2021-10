The Witcher sta invadendo ogni videogioco possibile, grazie alle mod

Le mod possono fare miracoli, ma c’è davvero bisogno di inserire The Witcher in ogni videogioco possibile? A quanto pare sì, per i modder.

Dopo l’esplosione del terzo capitolo, il capolavoro di CD Projekt Red che ha consacrato la saga, il brand è ormai diventato tra i più famosi del mondo dei videogiochi.

E quando ci si mettono le mod, apriti cielo, visto che ci ritroviamo i personaggi di The Witcher in ogni videogioco possibile, come Skyrim.

Ma anche quella volta in cui Ciri è riuscita a finire in Resident Evil 2, sempre grazie ad una mod della versione PC.

La nuova vittima dell’invasione di The Wicher è Valheim, il titolo survival a base di vichinghi, che da oggi si ritrova con i personaggi del titolo CD Projekt.

Il tutto, ovviamente, grazie ad una mod riportata dai colleghi di The Gamer, che permette di sostituire i modelli del personaggio principale.

Siete stanchi di essere il solito, banale, vichingo senza personalità? Con questa mod potete scegliere di diventare Geralt, Ciri, Yennefer oppure Triss.

Oltre al modello in sé, anche il volto è stato riproposto in maniera fedele, e migliore rispetto alla grafica low poly di Valheim, visto che la risoluzione del modello è più alta.

Dopo aver installato la mod, non vi basterà fare altro che creare un nuovo vichingo e chiamarlo con il nome di uno dei personaggi citati che volete giocare, e semplicemente verrà impostato l’outfit desiderato.

Per rinominare, invece, un personaggio di una partita già avviata, dovrete fare la stessa cosa ma all’interno dei file di gioco su PC.

All’interno di Valheim ci è finito anche Fable 2, con una ricostruzione fedelissima di una delle città più importanti.

Mentre DOOM Eternal è finito in Resident Evil 3, ma non nel modo che immaginate.

The Witcher è finito anche in una diatriba abbastanza singolare tra Valve e Nintendo, l’avete vista?