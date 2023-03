The Witcher e il casting “insistente” di Henry Cavill: «era davvero fastidioso»

L’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher sta ancora facendo discutere, visto che sono emersi nuovi dettagli circa l’abbandono dell’attore dallo show Netflix.

Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per un’ultima volta, in occasione della terza stagione, sempre ispirata al franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon nell’amato terzo capitolo).

A prendere il suo posto dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che ancora oggi crea dissapori più o meno accesi sui social e non solo.

Ora, dopo che è emersa online una clip “imbarazzante” che avrebbe mostrato il motivo dell’abbandono di Cavill, arrivano altri dettagli piuttosto sgradevoli sul casting iniziale.

Come riportato anche da Gaming Bible, infatti, in un articolo pubblicato da Vulture prima della messa in onda della prima stagione di The Witcher, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha rivelato che Cavill aveva fatto in modo che i suoi agenti continuassero a tormentarla per un incontro prima ancora che lei iniziasse a scrivere la sceneggiatura.

«Era davvero fastidioso», spiegò la Hissrich all’epoca. «Alla fine ho detto: ‘Vi incontrerò’. La serie non ha il via libera. Non c’è nulla”. E io ho risposto: ‘Grazie. Ora devo andare a scrivere la serie’».

Cavill ha anche spiegato la storia dal suo punto di vista: «Era una cosa che non mi sarei lasciato sfuggire senza fare del mio meglio. Ho infastidito i miei agenti per tutto il tempo. Dicevano: ‘Non sono pronti’».

Nonostante siano stati presi in considerazione altri 206 attori per il ruolo di Geralt, è diventato sempre più evidente che Cavill era l’uomo giusto. Del resto, è emerso che Cavill avrebbe potuto rimanere a bordo del progetto per ben 7 stagioni, che poco non è.

Restando in tema, mesi fa la voce di Geralt nei videogiochi aveva criticato apertamente Netflix per la sua decisione di differire in maniera netta dalle storie originali.