CD Projekt fa salire a bordo gli sviluppatori di due perle indie niente male

Cyberpunk 2077 è un gioco che nei mesi ha purtroppo fatto parlare (anche) per i motivi sbagliati, visto che CD Projekt RED ha purtroppo rilasciato il gioco in una veste fin troppo grezza e imperfetta al day one.

Il lancio dell’action RPG ambientato a Night City è stato infatti vittima di polemiche davvero molto accese, per via bug e glitch riscontrati sulle versioni per console old-gen.

Senza contare che, solo pochi giorni fa, è stato confermato che sia Cyberpunk 2077 che The Witcher 3: Wild Hunt arriveranno su PlayStation 5 e Xbox Series X solamente il prossimo anno, e non più nel 2021.

Vero anche che CD Projekt ha diffuso nei mesi numerose patch correttive e vi abbiamo dato conto di come sia cambiato il gioco, oltre che di come sia ora, con tanto di video.

Ora, come riportato sui canali social ufficiali della compagnia, il team Molasses Flood ha annunciato di essere entrato all’interno della grande famiglia di CD Projekt RED.

Ad annunciarlo è il director dello studio Forrest Dowling, annunciando l’importante novità con un post pubblicato su Twitter.

Molasses Flood sono noti per i loro lavori su titoli indie di un certo pregio come Drake Hollow e The Flame in the Flood, i quali avranno ora la possibilità di realizzare progetti ad alto budget, come quelli già anticipati nelle scorse settimane dalla compagnia polacca.

Exciting news for us today! We've joined the CD PROJEKT family, and are working on a project within one of their existing universes 😍🤯 pic.twitter.com/8jhWylIfKh — The Molasses Flood is hiring! (@molassesflood) October 22, 2021

Il messaggio originale recita: «quando abbiamo iniziato a discutere con il team CD Projekt, abbiamo chiarito che questo matrimonio non avrebbe mai potuto tradursi in una fusione, ma che avrebbero dovuto accettare la nostra cultura e la crescita del nostro studio.»

«Rimarremo i Molasses Flood che avete sempre conosciuto, ma non sorprendetevi se da adesso in avanti ci descriveremo sempre più come uno studio di CD Projekt», prosegue il post.

«Ci piacerebbe parlare di ciò su cui stiamo lavorando, ma purtroppo al momento dovrete avere pazienza e aspettare», conclude il director.

Staremo a vedere come e quando i Molasses Flood riveleranno i primi frutti di questa importante partnership, che ci auguriamo possa già risaltare nel corso del prossimo anno.

Ricordiamo che lo scorso agosto CD Projekt RED ha anche assunto dei modder per lavorare a Cyberpunk 2077, in maniera del tutto simile a quanto visto con The Witcher 3 Wild Hunt.

Ma non solo: a settembre CD Projekt è tornata sulle polemiche legate al caso Cyberpunk 2077, facendo anche della seria autocritica.

Infine, alcune settimane fa uno youtuber con evidenti doti artistiche ha trasformato le strade di Night City in un diorama che vi lascerà stupefatti.