The Witcher 3, nuovo (grande) aggiornamento in arrivo

The Witcher 3 next-gen è uscito da diverse settimane, nonostante ora sia in arrivo un nuovo aggiornamento di un certo peso, previsto durante la giornata di oggi.

L’ormai celebre titolo fantasy di CD Projekt RED che trovate anche su Amazon, è tornato infatti di recente su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

La versione di nuova generazione di The Witcher 3 ha di recente ricevuto la patch 4.01, un update poi maggiorato da un ulteriore hotfix atto a correggerne i difetti.

Ora, via social, il Community Direct di CD Projekt RED ha da poco svelato l’arrivo di una nuova patch per The Witcher 3 Wild Hunt.

Marcin Momot ha infatti svela l’arrivo di una nuova patch per The Witcher 3 Wild Hunt, con l’aggiornamento previsto per la giornata di oggi – lunedì 13 marzo 2023 – su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

I contenuti della patch al momento non sono stati resi noti, visto che il changelog arriverà più avanti nella giornata odierna, con molta probabilità insieme alla pubblicazione della patch.

Sempre Momot ha però reso nota la dimensione di questo update, visto che il file peserà circa 2 GB su PC e 10/20 GB su console PlayStation e Xbox.

