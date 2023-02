The Witcher 3 next-gen, i problemi saranno risolti da un nuovo aggiornamento

The Witcher 3 next-gen è uscito da diverse settimane, nonostante nelle scorse ore il gioco abbia ricevuto un update di rilievo, specie per i giocatori PC, il quale ha però portato più problemi che soluzioni.

Il classico di CD Projekt RED che trovate anche su Amazon, è stato infatti riproposto di recente su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su personal computer.

Come riportato sui canali social ufficiali dello sviluppatore, la versione di nuova generazione di The Witcher 3 ha da poco ricevuto la patch 4.01.

La notizia secondo la quale l’ultimo update per il gioco di CDPR soffrirebbe di prestazioni deludenti e non solo, potrebbe a breve essere solo un ricordo, visto che un ulteriore hotfix sarebbe in arrivo.

Come riportato anche da Wccftech, i cali di prestazioni che attualmente affliggono la versione PC di The Witcher 3 next-gen saranno risolti da un prossimo hotfix, come confermato da CD Projekt RED.

Oltre a confermare che si stanno continuando a esaminare i problemi che ancora funestano l’ultimo update del popolare gioco fantasy, CD Projekt ha anche fornito un elenco dei problemi attualmente in esame.

Tra questi, l’utilizzo dei core della CPU, le prestazioni della versione DirectX 12, i miglioramenti dell’illuminazione globale ray-traced e altro ancora.

Al momento non sappiamo quando verrà rilasciato questo ulteriore hotfix, sebbene immaginiamo che potrebbero esservi novità già nel corso di questa settimana: vi terremo ovviamente aggiornati.

Ad ogni modo, di recente abbiamo recensito su PS5 The Witcher 3 nella nuova Complete Edition: se non lo avete fatto, scoprite come se la cava Geralt su console next-gen, nella nostra recensione dedicata.

Ma non solo: alcuni fan hanno iniziato a intervenire migliorando il gioco con delle mod davvero speciali e in grado di rendere The Witcher 3 ancora più next-gen.

Infine, un video confronto dapparso online solo poche settimane fa ci ha permesso di scoprire le minime differenze tra le performance su PS5 e Xbox Series X.