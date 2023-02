CD Projekt RED rimuoverà la nudità «involontaria» da The Witcher 3

The Witcher 3 next-gen è uscito ormai da diverse settimane, nonostante del gioco si continui a parlare anche per quanto riguarda alcune curiosità sul titolo.

Il classico di CD Projekt RED che trovate anche su Amazon, è stato infatti riproposto di recente su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

Mettendo un attimo da parte patch e aggiornamenti vari, sembra proprio che vi sia stato un “problema” per quanto riguarda la nudità involontaria presente nel gioco.

Come riportato anche da GameSpot, CD Projekt ha dichiarato che l’aggiunta di dettagli intimi (inclusi peli pubici visibili e realistici) nell’aggiornamento new-gen di The Witcher 3 è stata del tutto involontaria.

Lo sviluppatore sta lavorando a un aggiornamento per rimuovere le texture “incriminate”: la dichiarazione di CD Projekt è stata inizialmente riportata da Kotaku.

La maggior parte delle scene romantiche del gioco non include nudità femminili in primo piano, ma i nemici Bruxa e le donne di Crookback Bog (in una cutscene della fine del gioco) appaiono completamente nudi, anche nella versione originale.

Mentre la prima edizione oscurava i genitali con un effetto stile bambola “Barbie”, la versione attuale presenta una nudità più realistica.

Il motivo di questa inclusione non è chiaro e quando Kotaku ha chiesto un commento allo sviluppatore, CD Projekt ha risposto: «Stiamo indagando e avremo maggiori informazioni nei prossimi giorni».

Sempre Kotaku ha poi ricevuto una mail da un rappresentante di CDPR, che recitava: «La versione next-gen di The Witcher 3 presenta diverse mod non create da CD Projekt, oltre a numerosi miglioramenti creati e implementati internamente dallo studio. […] Le texture in questione sono un risultato involontario presente nella versione di lancio. Stiamo lavorando per risolvere questo problema».

