The Witcher 3, sbucata una Light Edition: di cosa si tratta?

Una manciata di giorni fa, CD Projekt RED ha diffuso alcuni dettagli relativi alla versione next-gen del suo ormai celebre The Witcher 3: Wild Hunt, previsto prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X.

Lo sviluppo next-gen del gioco, infatti, è stato messo nelle sapienti mani di Saber Interactive, ossia la software house si è già occupata sia dell’upscaling in 4K del gioco, sia dell’ottimo porting uscito su console Nintendo Switch.

A quanto pare, proprio la piattaforma ibrida della Grande N potrebbe presto ospitare l’ennesima versione del gioco di ruolo d’azione fantasy campione di incassi.

Un'immagine di Ciri e Geralt.

Una nuova edizione chiamata Light Edition è infatti apparsa a sorpresa sui listini di Media Market (ossia il nome della catena di negozi Media World in Germania). Secondo quanto ipotizzato, potrebbe trattarsi semplicemente di versione del gioco contenete solo la campagna principale del gioco senza le espansioni, venduta forse a un prezzo più basso rispetto alla Complete Edition.

Va detto che su Amazon esiste già una versione Light Edition del precedente The Witcher 2 per PC, ragion per cui è molto probabile che CD Projekt voglia realizzare qualcosa di molto simile anche con il ben più celebre The Witcher 3: Wild Hunt. Vi terremo aggiornati in caso di ufficialità della notizia.

The Witcher 3 arriverà in ogni caso su PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021, sebbene una data di lancio più precisa non è ancora stata resa nota. Il titolo è in ogni caso disponibile dal 2015 su PC, PS4 e Xbox One, portando in auge il mondo fantasy nato dalla penna dello scrittore Andrzej Sapkowski.

Ricordiamo anche che Geralt di Rivia è stato anche protagonista di uno show televisivo targato Netflix con Henry Cavill, del quale hanno da poco ripreso il via le riprese della seconda stagione.