The Surge, Vampyr e altri titoli Focus Home Interactive con sconti sino al 75% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato una promozione imperdibile dedicata ai titoli pubblicati da Focus Home Interactive che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi giochi appartenenti ai generi più disparati sino a mercoledì 21 aprile. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tanti i prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo in particolar modo Vampyr, che attualmente potete portarvi a casa a soli 10€, rispetti agli usuali 39,99€ di listino, per un risparmio reale di quasi 30 euro. Sviluppato da DONTNOD, software house già apprezzata per la serie Life Is Strange e Remember Me, Vampyr vi catalpulterà nella Londra del 1918, durante il periodo dell’influenza spagnola. Vestirete i panni di Johathan Reid, un rinomato medico che si ritrova, suo malgrado, anche a essere un vampiro e vi ritroverete quindi a combattere tra la vostra umanità e la necessità di divorare il sangue di altre persone per sopravvivere.

Come affermato dal nostro Domenico Musicò nella sua recensione, «Vampyr si è rivelato un titolo ben più importante di quanto non apparisse durante le fasi preliminari e testimonia la grande maturità di Dontnod, ormai pienamente in grado di dare un’impronta immediatamente riconoscibile alle proprie opere. Si tratta di un passo in avanti degno di nota per la software house francese, capace di creare un potenziale franchise che dipenderà dal gradimento del pubblico».

Le offerte incluse nella promozione “Focus Home Interactive” di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

