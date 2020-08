The Sinking City rimosso dagli store (e il motivo è davvero grave)

Una brutta vicenda quella che sta toccando The Sinking City, visto che diverse ore il gioco non è più disponibile nei vari store.

Frogwares, sviluppatore del titolo nonché proprietario del marchio, ha annunciato la fine della collaborazione con Nacon (prima Big Ben Interactive) con un lungo post via Twitter in cui fanno il punto della situazione in maniera piuttosto chiara e diretta.

An important message from our studio: The Sinking City has been taken off Steam and from other platforms. The reason for the take-down is due to the actions of our Distributor BBI/Nacon. Here is our full statement. For clickable links visit: https://t.co/t7UDTVGA2z pic.twitter.com/rIUFGHkSkd — Frogwares (@Frogwares) August 25, 2020

Da ciò che possiamo capire dalla lettere aperta pubblicata sui social, non si tratta di uno strappo amichevole, bensì di un contenzioso legato a un accordo di licenza di base non rispettato.

Frogwares avrebbe infatti trasferito i diritti di marketing (e di conseguenza quelli legati alle vendite) a quattro piattaforme e negozi alla società francese, con PS4, Xbox One, Steam ed Epic Games Store in prima fila. Nacon non avrebbe pagato – entro i 40 giorni previsti – il compenso agli sviluppatori una volta raggiunti traguardi specifici dopo il lancio.

Frogwares accusa Nacon che i ritardi dei pagamenti sono voluti, specie per il fatto che il publisher avrebbe anche acquistato uno studio concorrente che stava anche lavorando a un altro gioco ispirato ai racconti di H.P. Lovecraft, ossia Cyanide Studio con il loro Call of Cthulhu. Nacon avrebbe poi anche cercato di mettere le mani sul codice sorgente di The Sinking City, senza alcun diritto dal punto di vista legale.

Il contratto è stato reciso il 20 aprile scorso, per via del fatto che Nacon avrebbe anche lamentato problemi per la crisi legata all’emergenza sanitaria. Al netto di ciò, Frogwares lamenta di non avere ancora ricevuto pagamenti per un totale di circa un milione di euro.

A seguito della diffida e al momento in cui scriviamo, The Sinking City è attualmente disponibile solo sul sito ufficiale del developer, così come la versione Switch resta al momento l’unica intoccata (essendo Frogwares il solo distributore dell’edizione per la piattaforma ibrida).

Staremo a vedere come si risolverà questa contorta (e grave) vicenda legale tra sviluppatore e distributore.