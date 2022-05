The Quarry sarà molto più facile… se acquisterete l’edizione Deluxe

Supermassive Games, autori di Until Dawn, sta tornando alla grande con The Quarry, nuova avventura horror dal taglio cinematografico.

Titolo che raccoglie l’eredità dell’amata esclusiva, e che recupera molte delle atmosfere del titolo uscito su PlayStation 4.

The Quarry sarà il sequel spirituale di Until Dawn, con la volontà di tornare alle atmosfere e al gameplay tipico dell’amato videogioco uscito la scorsa generazione.

In attesa del nuovo titolo di Supermassive, uno degli altri videogiochi in sviluppo, che sarà addirittura una produzione da Oscar.

In questi giorni Will Byles, director di The Quarry, sta svelando molti dettagli interessanti sulla produzione in attesa della sua uscita.

Come riporta VG247, il titolo horror avrà varie modalità di gioco e feature particolari, una delle quali è dedicata agli errori durante la partita che, eventualmente, porteranno alla morte dei giocatori.

The Quarry sarà un interactive drama più permissivo di altri, perché sarà sempre possibile fare un rewind per compiere delle scelte differenti nel caso l’esito non sia gradito.

Death Rewind, questo il nome della meccanica di gioco, sarà disponibile solo ad una seconda partita, come ha spiegato Will Byles. Oppure ad un’altra condizione:

«Death Rewind è una meccanica di retry che si sbloca dopo che avrete completato la storia, oppure se comprerete la Deluxe Edition del gioco. Sono garantite tre “vite” che vi permettono di evitare la morte di un personaggio al costo dell’utilizzo di una delle vite. Sarete riportati al momento in cui avete fatto la scelta critica che ha portato alla morte del personaggio, così che possiate farne una diversa.»

Va detto che The Quarry, stando alle dichiarazioni di Byles, durerà circa dieci ore. Ma bloccare una feature così interessante per i giocatori novizi dietro l’acquisto di un’edizione limitata non è una mossa molto illuminata.

Tra l’altro, il gioco ha già una modalità che ha fatto discutere. Una in cui non dovrete giocare, letteralmente, ma solo guardare la storia proseguire.

In compenso The Quarry avrà ben 186 finali, che con il Death Rewind saranno anche più facili da scoprire.