Il nuovo gioco di Supermassive avrà anche una modalità che non potrete giocare (letteralmente)

Supermassive Games sta per tornare con il suo nuovo horror cinematografico: The Quarry.

Il gioco sarà un vero e proprio sequel spirituale di Until Dawn (che potete acquistare su Amazon) e sarà quindi staccato dall’antologia di racconti dell’orrore in cui è impegnato il team nell’ultimo periodo.

Abbiamo imparato a conoscere i lavori di Supermassive come titoli che pongono fortemente l’accento sulle scelte dei giocatori, che hanno in mano il destino dei vari personaggi presenti, i quali possono o meno fare una brutta fine.

Ovviamente anche nel nuovo The Quarry sarà così, ma adesso per la prima volta vedremo l’introduzione di una modalità davvero insolita per un videogioco, che priva il prodotto della sua caratteristica principale: l’interattività.

Avete letto bene, poiché è stata annunciata una vera e propria Movie Mode, una modalità che permetterà ai fruitori dell’opera di guardarla scorrere proprio come se fosse un film.

Tramite una preview di IGN.com (via Eurogamer.net) scopriamo, infatti, che questa nuova aggiunta inaspettata sarà declinata in tre modi differenti: Everybody Lives, Everybody Dies e Director’s Chair.

Le prime due sono abbastanza intuibili: nella prima tutti i personaggi rimarranno in vita, nella seconda invece moriranno uno ad uno.

Per quanto riguarda la terza modalità, Directors’s Chair, la cosa si fa leggermente più articolata, poiché grazie ad essa i giocatori potranno scegliere il modo in cui i personaggi affronteranno lo svolgimento della storia.

Per essere più chiari, stiamo parlando della loro attitudine durante i dialoghi, del loro comportamento durante le difficoltà o gli scontri, insomma della loro predisposizione che avranno durante tutto il corso dell’avventura.

Ovviamente queste scelte condizioneranno l’andamento della trama e la sorte dei personaggi, permettendoci probabilmente di sperimentare tutti i vari finali del gioco senza intraprendere una nuova run.

Sicuramente è una modalità molto particolare che, come accennatovi, potrebbe essere vista più come un’aggiunta al post-game piuttosto che come una soluzione da adottare in prima istanza, senza quindi toccare minimamente il controller.

Per concludere, potete dare un’occhiata ai requisiti PC di The Quarry a questo link, gioco che avrà anche un cast a dir poco stellare.