The Medium costerà meno di altri titoli next-gen, ecco a quanto sarà proposto

Come purtroppo già sappiamo, gran parte dei titoli in arrivo sulla prossima generazione di console costeranno in media 10 euro in più rispetto ai prodotti per PS4 e Xbox One a causa dei maggiori costi di sviluppo, ma a quanto pare questo non sarà il caso di The Medium, l’horror di Bloober Team (autori di Layers of Fear, Observer e del più recente Blair Witch). Infatti, stando alla pagina ufficiale del gioco su Microsoft Store, il titolo costerà 49,99€, oltre ad essere giocabile gratuitamente dagli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile per Xbox Series X (anche via Xbox Game Pass dal day one) oltre che su Windows PC, promettendo di avvicinarsi il più possibile alle atmosfere della serie di Silent Hill. Il producer Jacek Zięba ha confermato che The Medium girerà in 4K e a 30 fotogrammi al secondo su Xbox Series X, sia per offrire un’esperienza cinematografica che per offrire un rendering completo delle due aree distinte senza alcun tempo di caricamento.

Nel gioco potremo camminare ed interagire tra i due universi all’unisono per risolvere enigmi, sbloccare nuovi percorsi e risvegliare ricordi di eventi passati. Sulla carta, una caratteristica che potrebbe rivelarsi l’asso nella manica del gioco.

Nella nostra anteprima di The Medium, pubblicata lo scorso mese di maggio, vi abbiamo rivelato che «sono da verificare però tutte le nuove implementazioni che l’uso della terza persona porterà in dote, assieme a come la gestione di un progetto di più ampio respiro verrà portata a compimento.»