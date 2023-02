The Legend Of Zelda Tears of the Kingdom: prenota ora la splendida Collector’s Edition!

Aggiornamento ore 13:00: La Collector’s Edition di Zelda è ora prenotabile da tutti!

Inizialmente conosciuto come il seguito di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom è il prossimo capitolo della serie e indubbiamente è uno dei titoli più attesi del 2023. In uscita il prossimo 12 maggio in esclusiva per Nintendo Switch, il titolo ci porterà ad esplorare anche i cieli ad di sopra di Hyrule per fermare una nuova minaccia.

Stando alle supposizioni di alcuni fan, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom avrà luogo subito dopo il primo capitolo e lo scopo sarà quello di ricostruire Hyrule: flashback e ricordi del passato ci aiuteranno a capire il passato dei protagonisti, spiegandoci anche gli eventi precedenti ai 100 anni durante i quali Link è caduto nel suo lungo sonno.

All’interno della bellissima Collector’s Edition di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom saranno presenti:

Gioco completo

Box esclusivo dedicato

Set di quattro spillette

Custodia SteelBook

Poster di metallo ICONART

Set di quattro spillette

Artbook

Solo per oggi la prenotazione di questa splendida edizione sarà consentita sino alle 13 (salvo esaurimento scorte) ai membri GS Pro Club. Ricordiamo che l’abbonamento a questo servizio permette di avere fino a 165€ all’anno da spendere a piacere sulle proprie passioni, che vanno dal cibo all’intrattenimento e al tempo libero. Inoltre, gli iscritti a GS Pro Club, hanno anche vantaggi sul fronte dei videogiochi: si parla di eventi esclusivi presso i rivenditori, il 10% di valutazione extra sull’usato, accesso prioritario alle Limited Edition (come in questo caso) e alle promozioni Flash Sales, spedizione gratuita per ordini online sopra i 30€ e un regalo per il vostro compleanno.

The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom sarà lanciato il 12 maggio 2023 esclusivamente per Nintendo Switch. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.