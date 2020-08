Switch continua a vendere e sta per sbranare anche Nintendo 3DS

L’unicità di Nintendo Switch sta pagando eccome, sul mercato. La console di casa Nintendo, che ha debuttato il 3 marzo 2017, è arrivata alla ragguardevole soglia di 62,03 milioni di unità vendute in tutto il mondo, stando ai più recenti dati sul mercato giapponese diffusi dalla rivista Famitsu. Significa che ha anche superato la venerabile console NES – una di quelle più iconiche della storia della compagnia di Kyoto, tutt’oggi ricordata e celebrata dai nostalgici.

Considerando che qualche mese fa la grande N parlò di una piattaforma arrivata a metà del suo ciclo vitale, c’è tutto il tempo per Switch per continuare a incrementare questi numeri. Se dovesse riuscirci con un ritmo sostenuto, non solo supererebbe agilmente Nintendo 3DS, arrivata a 75,86 milioni di unità, ma potrebbe anche attaccare il trono di Nintendo Wii, la console domestica più venduta di sempre per Nintendo, con 101,63 milioni di esemplari.

Di seguito, la classifica delle vendite delle diverse piattaforme della compagnia giapponese.

Le vendite delle console Nintendo

Nintendo DS – 154,02 milioni Nintendo Game Boy + Game Boy Color – 118,69 milioni Nintendo Wii – 101,63 milioni Nintendo Game Boy Advance – 81,51 milioni Nintendo 3DS – 75,87 milioni Nintendo Switch – oltre 62,03 milioni NES – 61,91 milioni SNES – 49,1 milioni Nintendo 64 – 32,93 milioni Nintendo GameCube – 21,74 milioni Nintendo Wii U – 13,56 milioni Nintendo Virtual Boy – 770.000