The Legend of Zelda Skyward Sword HD ha miglioramenti nascosti

The Legend of Zelda Skyward Sword HD è atteso per il 16 luglio su Nintendo Switch e rappresenta un remaster del capitolo uscito su Wii nel 2011.

Dopo l’imprescindibile The Legend of Zelda Breath of The Wild, si tratta di un’occasione da non perdere per tutti i fan della saga, specialmente per chi non ha mai giocato questo episodio in versione originale.

Nintendo ha da tempo abituato il pubblico a una lunga serie di riedizioni del genere, anche nel periodo Wii U, con la pubblicazione delle versioni HD di The Legend of Zelda Wind Waker e Twilight Princess.

Manca meno di un mese all’uscita del gioco, e adesso arrivano nuovi dettagli su ciò che questa nuova versione ha in serbo per l’affezionata community.

Secondo quanto affermato dalla stessa Nintendo, riportato in seguito da NintendoEverything, l’edizione rimasterizzata conterrà una serie di novità “nascoste”.

Alcune di queste riguardano un «miglioramento dei tutorial e, in generale, un maggiore supporto nel corso dell’avventura».

Gli sviluppatori hanno evidentemente speso delle energie aggiuntive per assicurarsi che il processo di transizione da Wii Remote a Joy-Con non fosse troppo problematico.

Insieme al gioco arriverà un nuovo amiibo (oltre che una splendida coppia di nuovi Joy-Con), la cui funzione ha fatto discutere. Ve ne abbiamo parlato in uno speciale grazie al quale potrete scoprire le caratteristiche (e le polemiche) relative alla nuova statuetta targata Nintendo.