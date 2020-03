The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, demo PC ora disponibile per il download

NIS America ha annunciato che una demo giocabile della versione Windows PC di The Legend Of Heroes: Trails of Cold Steel III, titolo in uscita il prossimo 23 marzo, è attualmente disponibile per il download.

Per celebrare l’occasione, il team ha diffuso un nuovo trailer che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Ricordiamo che il titolo è stato inizialmente lanciato per Sony Playstation 4 il 28 settembre 2017 nella terra del Sol Levante, mentre è approdato lo scorso 22 ottobre anche negli Stati Uniti ed in Europa. L’uscita della versione Switch è prevista per il prossimo 19 marzo in Giappone, mentre è attesa per una generica “primavera 2020” in occidente.

La trama: quasi un anno e mezzo è trascorso dopo la guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei paesi sulla politica interna dell’Impero e dopo i cambiamenti avvenuti nella vita di Rean Schwarzer, le ombre del passato hanno lasciato il posto ad un nuovo capitolo.

Se volete saperne di più sul gioco, potete anche dare uno sguardo alla nostra recensione di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III.

Fonte: DSOG