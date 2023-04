The Last of Us su PC è un disastro, almeno ha svelato un segreto su Tess

Purtroppo il lancio di The Last of Us Part I su PC non è stato affatto grandioso ma, se non altro, ci ha dato la possibilità di scoprire un segreto sul personaggio di Tess.

Il debutto dell’esclusiva PS5 (che trovate su Amazon) su PC era molto atteso sia dai fan del videogioco originale che della serie TV, ma la resa finale si è dimostrata decisamente inferiore alle aspettative, spingendo perfino Steam a prendere una decisione drastica in tutela degli utenti.

La piattaforma di Valve ha infatti iniziato a rimborsare i giocatori dell’acquisto, tanto disastrose erano le condizioni del titolo al lancio.

Un disastro che, almeno, ci ha dato una quantità di meme esorbitanti con cui risollevarci il morale dal lancio del titolo Naughty Dog.

E ci sta dando la possibilità di sapere una cosa su Tess che, fino a questo momento, non poteva che rimanere sconosciuta.

La sua data di nascita, e quindi l’età, del personaggio che accompagna Joel all’inizio di The Last of Us.

Grazie alla maggiore definizione del gioco rispetto all’originale, e alle mod su PC, è possibile sbirciare sui documenti di Joel e Tess in un punto del gioco.

Lo ha scoperto un utente su Reddit:

Dopo dieci anni, sappiamo che la data di nascita di Tess è il 26 febbraio 1982, e che è nata a Rockford, Illinois.

Quindi Tess è ufficialmente coetanea di Joel, come testimonia la pagina Wiki, visto che tra loro c’è sostanzialmente un anno di differenza.

È interessante poter conoscere finalmente questo dettaglio sul personaggio, anche e soprattutto considerato l’infausto destino che è toccato alla sua interprete, scomparsa qualche tempo fa.

Nel frattempo i giocatori PC di The Last of Us Part I possono cominciare a stare tranquilli perché, nonostante tutto, le patch stanno arrivando.