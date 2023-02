The Last of Us Part I su PC è stato rinviato: ecco la nuova data di uscita

The Last of Us Part I segna l’esordio della saga di Naughty Dog nel mondo PC, ma i giocatori di questa piattaforma dovranno aspettare ancora un po’.

Il titolo è già uscito su PlayStation 5, ovviamente, con una versione riveduta e corretta della storia di Joel ed Ellie che potete trovare ancora su Amazon.

L’annuncio della versione PC era arrivato alla fine dello scorso anno in un momento in cui, mentre la versione console era ovvia, non era così scontato che Naughty Dog sbarcasse su PC.

Anche perché Sony ha sempre smentito l’arrivo delle sue saghe più famose su PC negli anni, anche se oggi le cose sono andate in modo decisamente diverso.

Sapevamo già, ovviamente, che le release di PlayStation 5 e PC di The Last of Us Part I sarebbero state lontane nel tempo. Oggi lo sono un po’ di più.

Come annunciato dall’azienda su Twitter, infatti, la versione PC del remake di The Last of Us è stata rinviata di qualche settimana:

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Il titolo sarà disponibile a partire dal 28 marzo, mentre inizialmente sarebbe dovuto uscire il 3 marzo.

Commentando anche il successo di The Last of Us su HBO, la serie TV che si prepara ad una seconda stagione altrettanto da record, Naughty Dog ha spiegato i motivi di questo rinvio.

«Vogliamo essere sicuri che il debutto di The Last of Us Part I su PC sia nella migliore forma possibile», dichiara il team di sviluppo.

Queste settimane serviranno, infatti, per assicurare che questa versione del gioco possa soddisfare le aspettative dei fan su PC che aspettano di poter entrare in questo mondo per la prima volta.

Una brutta notizia per i giocatori PC mentre i fan, in compenso, possono essere felici del fatto che l’attesissima Firefly Edition sbarcherà anche sul nostro mercato.

Per altro il titolo sarà completamente compatibile con Steam Deck, rendendolo ancora più appetibile.