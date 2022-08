The Last of Us – Parte I ancora in pre-order a un prezzo clamoroso su eBay

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è incredibilmente ancora attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa l’atteso The Last of Us – Part I risparmiando sensibilmente sul costo di listino: normalmente venduto a 80,99 euro, il gioco si può portare a casa con 59,99 euro, praticamente con il prezzo di listino del day-one di un titolo di qualche generazione fa!

Si tratta di un prezzo clamoroso (ve lo segnalammo anche pochi giorni fa), se consideriamo che proprio gli 80 euro di listino previsti da Sony si sono rivelati essere una mela della discordia nella community dei videogiocatori, con moltissimi che si sono detti intenzionati a rivivere l’avventura di Joel ed Ellie, ma non a un prezzo così alto. eBay offre l’opportunità di farlo subito, risparmiando tantissimo!

Il gioco riprende in tutto e per tutto l’originale The Last of Us, adattando però il suo comparto tecnico a quello di un gioco nativamente PS5: ecco quindi nuovi dettagli grafici, nuovi effetti e anche delle novità relative al gameplay e sopratutto all’intelligenza artificiale, che vi permetteranno di affrontare il viaggio con i due protagonisti con un livello di coinvolgimento mai visto prima.

The Last of Us – Part I è ambientato in un mondo post-apocalittico dove il roccioso contrabbandiere Joel Miller vive alla giornata cercando di guadagnarsi qualcosa da mangiare. Grande conoscitore dei pericoli dopo la pandemia di Cordyceps che ha quasi spazzato via l’umanità, l’uomo vede la sua vita dividersi in un nuovo prima e dopo quando gli viene chiesto di consegnare fuori dalla città non una merce, ma una quattordicenne – Ellie.

Inizia così un percorso che porta i due a scoprire le rispettive storie personali e a misurarsi con quanto di umano rimane a un’umanità sull’orlo del collasso.

