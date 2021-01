The Last Of Us Parte 2 e tanti videogiochi Electronic Arts in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 4 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a The Last Of Us Parte 2 e videogiochi Electronic Arts che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con The Last Of Us – Parte II, titolo che ci vedrà vestire i panni di Ellie, la ragazza che dovevamo proteggere nel primo capitolo della serie, la quale, con l’aiuto di altri personaggi, dovrà infiltrarsi in una Seattle in rovina e combattere le forze del WLF (Washington Liberation Front) e la setta dei Serafiti.

The Last Of Us – Parte II è un gioco dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. Uno dei più grandi pregi di The Last of Us – Parte II è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

Solitamente The Last Of Us Parte II viene proposto a 74,99€, ma oggi potrete averlo a soli 39,99€, con uno sconto del 47%.

Continuiamo con Star Wars Jedi: Fallen Order, titolo che narra una storia originale ambientata cinque anni dopo Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith, con l’Impero che intende eliminare ogni traccia dei Jedi dopo l’esecuzione dell’Ordine 66. Nei panni del giovane Padawan Cal Kestis, in fuga dall’epurazione e impegnato a ricostruire l’Ordine, indagherete sui misteri che aleggiano attorno a un’antica civiltà estinta, svelando ciò che potrà dare nuova speranza alla galassia. Comincia così un viaggio intergalattico a bordo della Mantis, assieme al capitano Greez e a Cere, ex Cavaliere Jedi dal passato fosco.

Il titolo riesce nell’ardua impresa di coniugare una storia ben narrata e perfettamente incastonata all’interno dell’universo creato da George Lucas, con un sistema di gioco molto solido, che mostra tutte le sue carte durante lo sviluppo dell’avventura. Il gameplay ricalca i canoni classici del genere action adventure, con ambientazioni da esplorare, enigmi ambientali da risolvere e l’acquisizione di importanti potenziamenti che espanderanno sia le possibilità concesse dal sistema di combattimento, sia la qualità dell’esplorazione.

Solitamente Star Wars Jedi: Fallen Order viene proposto a 69,99€, ma oggi potrete averlo a soli 29,99€ in edizione Xbox One e 39,99€ per quella PS4.

