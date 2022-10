The Last of Us Part III, un’attrice ha espresso il desiderio di tornare

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 del classico Naughty Dog, è ormai disponibile da diversi giorni in esclusiva sulla piattaforma Sony, sebbene i fan guardino ora verso un eventuale e non ancora annunciato The Last of Us Part III.

La storia di Ellie e Joel, che abbiamo potuto riscoprire in una versione riveduta e corretta del primo capitolo (che potete trovare anche su Amazon) potrebbe ricevere un terzo capitolo nel corso dei prossimi anni.

Del resto, un TLOU3 è in cima alla lista del titoli più attesi dall’utenza PS5, tanto che la storia del gioco sarebbe già stata messa nero su bianco.

Ora, mentre i fan immaginano l’aspetto invecchiato dei personaggi in un eventuale terzo gioco, un’attrice ha ora espresso il desiderio di tornare per un The Last of Us Part III.

Come riportato anche da PlayerStation, l’attrice Laura Bailey – nota per il ruolo di Abby – sembra essere più motivata che mai a tornare a vestire i panni del personaggio che più di ogni altro ha avuto un impatto sul secondo capitolo del franchise PlayStation.

Per chi non lo sapesse, Abby era realizzata sulle fattezze del viso di Jocelyn Mettler, mentre per il modello del corpo è stata scelta Colleen Fotsch.

In un’intervista a ComicBookMovie, in cui ha parlato anche della sua interpretazione di Lois Lane nel film d’animazione Batman and Superman: Battle of the Super Sons, la Bailey ha rivelato il suo grande desiderio di tornare nel ruolo dell’antagonista.

«Tornerei sicuramente da lei. So che il suo personaggio ha suscitato molti drammi e reazioni, ma è stato uno dei ruoli più influenti della mia vita. Tornerei al 100% per recitare nuovamente nei panni di Abby se si presentasse l’occasione. La serie sembra incredibile e non vedo l’ora di saperne di più», ha spiegato l’attrice.

Abby ha lasciato il segno nella storia di The Last of Us e ha fatto molto discutere, dividendo la comunità dei giocatori. Ma una cosa è certa: il destino del personaggio è stato lasciato aperto, e quindi abbiamo molte possibilità di vederla tornare in un eventuale sequel, cosa non esclusa da Naughty Dog, ma ancora non ufficializzata.

Restando in tema, avete visto quali sono i libri di The Last of Us da collezionare, tra artbook e fumetti ufficiali per la saga di Naughty Dog?