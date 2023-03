The Last of Us Part III non esiste, ma i fan sono convinti del contrario

Naughty Dog è già al lavoro su una nuova esclusiva PS5, pur non essendosi ancora sbottonata sulla possibilità che possa o meno trattarsi di The Last of Us Part III.

Il successo della serie TV, che ha adattato la prima avventura di Joel ed Ellie (trovate Part I su Amazon) ha in ogni caso fatto tornare in auge l’hype per la saga.

Neil Druckmann aveva del resto già confermato di avere scritto una bozza iniziale della trama, suggerendo che la produzione avrebbe potuto iniziare anche nel breve periodo.

Vero anche che il director ha anche dimostrato di cambiare idea più volte sull’argomento, fino all’ultima dichiarazione arrivata proprio pochi giorni fa, nella quale ha ammesso di essere già al lavoro su un nuovo gioco, senza però dire se si tratti o meno della terza avventura di Ellie. Ai fan, che sia o no TLOU3, non importa: per loro è già così.

Come riportato anche da Games Radar, anche se probabilmente Naughty Dog non sta ancora lavorando a The Last of Us Part III, questo non ha impedito ai fan di autoconvincersi che sia così.

Anche se sembra improbabile che Part III arrivi così presto dopo The Last of Us Part II, i fan hanno già iniziato a teorizzare che i commenti di Druckmann siano solo una copertura e che la Parte 3 sia in realtà già in fase di sviluppo.

Il post su Reddit che trovate poco sotto illustra perfettamente la situazione: i commenti sembrano dividersi tra chi è convinto che The Last of Us Part III sia in arrivo e chi invece è più pragmatico (siamo tra questi).

«Queste sono solo dichiarazioni di pubbliche relazioni», ha commentato un fan sotto il post contenente le citazioni di Druckmann, «non mi preoccuperei se faranno o meno il gioco». Anche un altro utente ha suggerito qualcosa di simile aggiungendo: «Sembra comunque che [Druckmann, n.d.R.] stia facendo un depistaggio deliberato».

Anche su Twitter diversi fan hanno ipotizzato che Druckmann stia prendendo in giro i fan: «Perché ho la sensazione che Neil Druckmann ci stia prendendo in giro?», ha scritto un utente, «guardate che il ‘prossimo progetto’ è TLOU3 e lo sta formulando così solo per prenderci in giro».

Durante la stessa intervista, Druckmann ha anche avuto modo di commentare anche il successo della serie TV , promettendo che non commetterà lo stesso errore di Game of Thrones.

Ma non solo: una recente teoria della serie TV di TLOU relativa al personaggio di Abby è stata chiarita da Neil Druckmann in persona.

Infine, con sorpresa di nessuno, è emerso che gli episodi 3 e 7 sono quelli che hanno ricevuto votazioni più basse, portando a galla un palese problema di omofobia.