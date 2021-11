The Last of Us Part II, l’artbook deluxe edition è finalmente in sconto!

Gli artbook dei nostri videogiochi preferiti sono tra gli oggetti più desiderati, e uno bello come The Art of The Last of Us Part II Deluxe Edition è un oggetto che ogni appassionato del titolo Naughty Dog deve avere. Solo per oggi, grazie al Black Friday di Amazon, lo potete acquistare ad un prezzo imperdibile!

The Art of The Last of Us Part II Deluxe Edition è l’artbook che celebra il capolavoro Naugthy Dog raccogliendo le migliori illustrazioni, schizzi, e bozzetti inediti dedicati al titolo uscito in esclusiva PlayStation.

Creato in collaborazione con Dark Horse Books e Naughty Dog, The Art of The Last of Us Part II Deluxe Edition vi darà la possibilità di avere uno sguardo inedito e molto approfondito sui retroscena del titolo campione d’incassi, seguito del capolavoro per PlayStation 3.

La deluxe edition di The Art of The Last of Us Part II contiene una speciale splicase in cartone rigido, una cover esclusiva, ed una litografia in stampa di altissima qualità. Un prodotto di grandissimo pregio, che solo per oggi potete acquistare a soli €74,87 contro i €92,59 di listino, con uno sconto del 19% mai applicato prima su questo prodotto.

