The Last of Us – Part II, le migliori foto dei giocatori sono spettacolari e Sony le premia

È ormai cosa nota che, se sfruttate pienamente, le Modalità Foto incluse in alcuni videogiochi consentono di ottenere dei risultati spettacolari, ben al di là delle proprie più rosee aspettative. A tal proposito, Sony vuole stimolare gli appassionati a mettere alla prova il loro occhio fotografico e, di mese in mese, indice su PlayStation Blog dei contest in cui premia con la pubblicazione sulle sue pagine dei migliori scatti inviati dall’utente. Il tema di settembre era The Last of Us – Part II e le migliori foto digitali inviate dagli appassionati sono effettivamente di grande impatto.

La prima, scattata da Theeeighteenth_vp, è una foto verticale che ritrae Ellie mentre tende l’arco, pronta a portare avanti la sua vendetta una freccia alla volta. Il viso della diciannovenne, per metà in ombra, è segnato dalle macchie di sangue e dal sudore.

La seconda, invece, è scattata da Tirasgauntlet e vede la nostra protagonista in un’area contaminata dalle spore (tranquilli, non vogliamo fare a spoiler a chi non avesse giocato il titolo), mentre osserva i pericoli che l’attendono al di là della grata e la sua pistola giganteggia nella sua mano quasi nodosa per la tensione.

La terza immagine, infine, è ad opera di Alessansrosro e porta la telecamera alle spalle di un clicker pronto ad attaccare Ellie, appena colpito da una fucilata alla testa dalla nostra protagonista. Un timido raggio di luce taglia la scena, evidenziando le spore e lo schizzo di sangue che si leva dall’infetto, mentre il campo è corto e lo sfondo appare sfocato alle spalle di Ellie.

Non è la prima volta che vediamo degli scatti particolarmente riusciti all’interno dei videogiochi: qualche settimana fa vi avevamo mostrato cosa fosse capace di fare un professionista con tra le mani prima The Last of Us – Part II e poi Ghost of Tsushima.

E, a tal proposito, sappiate che il titolo Sucker Punch è il prossimo a essere oggetto del contest di PlayStation Blog: siete già pronti a immortalare il Giappone?