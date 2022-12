The Last of Us Part I, un bug metterà fretta a Joel e Bill

The Last of Us Part I ha offerto a Naughty Dog la possibilità di dare nuovamente vita a uno dei capolavori più apprezzati con un remake all’altezza, sebbene a quanto pare di tanto in tanto sbucano bug e glitch davvero esilaranti.

Si tratta dunque di piccoli problemi che spesso non si palesano mai durante il gioco (lo trovate in offerta su Amazon), sebbene di tanto in tanto può capitare di incappare in qualche situazione bizzarra.

Mesi fa, qualcuno ha scovato un divertente bug nella versione rimasterizzata del gioco originale, uscita su console PlayStation 4.

Ora, come riportato anche da Game Rant, il glitch in questione riguarda invece il remake disponibile in esclusiva su PS5 ormai da diverse settimane.

Attenzione: da ora seguono piccoli spoiler su trama e personaggi di The Last of Us Part I. Proseguite quindi solo se avete concluso il gioco Naughty Dog. Per tutti gli altri, siete stati avvertiti.

Il video dell’utente di Reddit ‘thewalkingellie’ mostra la ben nota sequenza del livello Bill’s Town, in cui Joel e Bill si sforzano per spingere un’auto lungo la strada della città, il tutto mentre vari Clicker li inseguono.

Questo segmento è uno dei momenti più tesi e memorabili del titolo originale e pone il giocatore in una situazione di forte stress, nonostante il glitch rende il tutto particolarmente esilarante.

Mentre il giocatore spinge l’auto, Bill entra in modalità “combatti o fuggi” e sfreccia nel livello come se stesse spingendo un carrello della spesa, anziché un’automobile.

I vari commenti nelle risposte hanno fatto diverse battute su questo bug: alcuni hanno suggerito che questo inconveniente fosse una strategia per una speedrun.

The Last of Us Part I ha apportato diversi miglioramenti rispetto all’originale ma, ironia della sorte, alcuni considerano questi bug involontari i migliori.

Sempre parlando del gioco, gli sviluppatori hanno dimostrato di non aver badato ancora una volta a spese per la cura dei dettagli: c’è infatti un segreto sorprendente che potete notare utilizzando l’ascia e prestando molta attenzione.