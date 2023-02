Mortal Kombat, Ed Boon commenta l’easter egg in The Last of Us

L’episodio 7 di The Last of Us contiene un easter egg gigantesco di Mortal Kombat, che si era già intravisto nei primi trailer e immagini promozionali.

Una cosa che nel gioco originale (lo trovate su Amazon) era solamente accennata, con i classici cabinati fantoccio che somigliano solo vagamente a giochi famosi.

Ma che nell’ultimo episodio andato in onda, che per altro contiene anche un easter egg di Uncharted, viene invece esplicitata in modo chiaro.

E mentre l’episodio 7 di The Last of Us di HBO viene ovviamente bombardato da recensioni negative, c’è qualcuno che ha apprezzato molto la presenza di Mortal Kombat.

Da adesso ci saranno spoiler sulla trama di The Last of Us di HBO. Proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo.

È ovviamente Ed Boon che, come riporta The Gamer, è rimasto colpito dalla presenza della sua creatura all’interno di una serie così amata.

Nell’ultimo episodio viene ripreso per intero l’arco narrativo del DLC Left Behind, in cui Ellie e Riley vivono una parte della loro vita insieme.

Condividendo, tra le altre cose, anche una serie di partite ai videogiochi arcade, tra cui Mortal Kombat 2.

Le due iniziano a giocare ed Ellie non si rivela una grande giocatrice di picchiaduro, purtroppo, e perde contro Riley che al contrario sembra molto più esperta.

Una scena molto bella, come lo è il resto della serie, che ha colpito Ed Boon particolarmente.

I don’t remember the last time I was hooked on a show as much as THE LAST OF US.

So seeing Mortal Kombat featured as prominently as it was last night was a huge thrill. pic.twitter.com/itu3rQdKMr

— Ed Boon (@noobde) February 27, 2023