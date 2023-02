The Last of Us non si ferma più: l’episodio 4 registra un nuovo record per la serie TV

La serie TV di The Last of Us continua a catturare un numero crescente di telespettatori dopo ogni puntata, facendo registrare costantemente nuovi record per lo show realizzato da HBO.

L’adattamento dell’omonimo videogioco di Naughty Dog (trovate il remake Part I su Amazon) ha colpito positivamente non solo gli spettatori più curiosi, ma anche e soprattutto i fan del gioco originale, che sembrano aver ormai deciso di dare fiducia alla produzione di Craig Mazin e Neil Druckmann.

Dopo il grande successo ottenuto dal terzo episodio della serie, nonostante il review bombing per motivi tristemente intuibili, anche la quarta puntata ha confermato la forte crescita dello show, che invece di perdere telespettatori continua a guadagnarne lungo tutta la stagione.

Come riportato da Variety, la serie TV ha fatto registrare un nuovo record di telespettatori, raggiungendone ben 7.5 milioni durante il debutto della puntata sui canali HBO e su HBO Max.

Si tratta di un fenomeno decisamente insolito: le stagioni televisive tendono infatti a perdere telespettatori dopo le prime puntate, dato che alcuni utenti sono soliti scegliere di non proseguire la visione di una serie.

In questo caso invece, come puntualizzato dall’analista Benji-Sales, deve esserci stato un fortissimo passaparola tra gli appassionati in seguito alla messa in onda dei primi episodi, convincendo probabilmente anche i fan più scettici a dare una chance alla produzione HBO.

Despite direct competition with the Grammys, The Last of Us Episode 4 climbed significantly yet again in viewership • Episode 1 – 4.7m

• Episode 2 – 5.7m

• Episode 3 – 6.4m

• Episode 4 – 7.5m This is extremely uncommon and shows STRONG word of mouthhttps://t.co/i6XyIM7W3P pic.twitter.com/0ILggEScsz — Benji-Sales (@BenjiSales) February 6, 2023

Un fenomeno ancora più insolito se si prende in considerazione la competizione con i Grammy Awards, che proprio nelle scorse ore hanno deciso di premiare la colonna sonora di un videogioco per la prima volta.

Questi dati testimoniano l’enorme importanza che The Last of Us ha ormai assunto come fenomeno culturale di massa, conquistando ufficialmente anche il pubblico che non segue attivamente le produzioni videoludiche. Un vero e proprio colpo per PlayStation, Naughty Dog e HBO, che può solo significare un futuro radioso per questa IP.

Vedremo se anche l’episodio 5 riuscirà a mantenere lo stesso livello di ascolti: la prossima puntata è stata infatti anticipata per non scontrarsi con il Super Bowl, come confermato in queste ore anche da Sky Italia.

Un trionfo che, inevitabilmente, ha riacceso anche le discussioni su un ipotetico The Last of Us Part III: secondo una nuova voce di corridoio, la terza parte della storia di Ellie potrebbe uscire anche su PS6.