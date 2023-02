The Last of Us Part III uscirà? Secondo qualcuno sì, anche su PS6

Non è chiaro se Naughty Dog e Neil Druckmann decideranno mai di realizzare The Last of Us Part III, sebbene qualcosa sembra muoversi nella giusta direzione.

Il successo del secondo capitolo di The Last of Us (lo trovate a prezzo davvero interessante su Amazon) e della serie HBO smuoverà quasi certamente il team di sviluppo americano verso i lavori sul terzo episodio.

Al momento, tuttavia, è pressoché certo che Naughty Dog è attualmente dedicata allo sviluppo del multiplayer di The Last of Us, ma una Part III è il vero sogno dei fan.

Ora, mente una star del gioco ha espresso il desiderio di tornare nel terzo capitolo, un leak ha reso noto che il gioco è in lavorazione su PS5 e – sorpresa – anche su PS6.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, un nuovo rumor sostiene non solo che The Last of Us Part III è in produzione, e anche che uscirà su PS5 e successivamente anche su PlayStation 6.

A quanto pare, secondo una fonte anonima di Sony, la società ha già programmato il prossimo gioco capitolo come «in lavorazione».

Questa indiscrezione proviene da un sito chiamato TheLeak.co, che in precedenza aveva fatto trapelare la data di uscita della presunta PS5 Slim, verificata poi anche dal noto insider Tom Henderson.

Il sito ipotizza che The Last of Us Part III uscirà molto probabilmente su PS5, ma visto il lungo ciclo di sviluppo dei giochi al giorno d’oggi, potrebbe essere lanciato anche su PS6.

Se ciò fosse vero, significherebbe che il gioco dovrebbe uscire verso la fine del ciclo di vita di PS5 e ricevere poi un aggiornamento grafico per PS6, oppure essere lanciato contemporaneamente su ambedue le piattaforme.

Nel dicembre del 2022, un altro leaker di nome ViewerAnon aveva affermato che The Last of Us Part III era entrato in fase di sviluppo, confermando le notizie precedenti secondo cui Uncharted sarebbe stato riavviato da uno studio diverso da Naughty Dog.

In risposta, il co-presidente dello sviluppatore Neil Druckmann ha dichiarato all’inizio del mese di febbraio che queste voci sono false e che dovremmo diffidare delle informazioni degli insider. In ogni caso, finché questa ennesima voce non sarà confermata da altre fonti, è meglio prenderla con le pinze.

Sempre Druckmann aveva inoltre dichiarato che il team non ha problemi a lasciarsi alle spalle la serie The Last of Us, ma solo se non ci saranno più storie da raccontare in quell’universo.

Se vi state chiedendo cosa potrebbe raccontare la trama del terzo TLOU, sappiate che alcune settimane fa una IA ha già provato a immaginarla, con dei risultati davvero curiosi.