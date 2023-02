The Last of Us, l’episodio 7 è stato vittima di censura in alcuni paesi

L’episodio 7 di The Last of Us, andato ufficialmente in onda solo nelle scorse ore in lingua originale, si è ispirato principalmente al DLC Left Behind del videogioco originale, mostrandoci così uno sguardo al passato di Ellie prima che iniziasse il suo viaggio con Joel.

Tuttavia, pur essendo stato apprezzato dalla maggior parte dei fan, soprattutto da chi ha giocato il titolo originale (trovate il remake PS5 su Amazon), l’episodio è stato anche vittima di critiche per un elemento — purtroppo — abbastanza ovvio della storia.

Proprio come già accaduto per la terza puntata della serie, anche l’episodio 7 è stato immediatamente vittima di review bombing, portandolo addirittura a diventare nelle scorse ore l’episodio valutato peggio dell’intero show dagli utenti.

Ma le polemiche non si sono affatto fermate al semplice review bombing degli utenti: come riportato da GameSpot, in alcuni paesi è stata effettuata una vera e propria censura, tagliando una delle scene fondamentali della puntata.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler sui contenuti dell’episodio 7 di The Last of Us. Se non avete ancora visto la puntata e non volete rovinarvi la sorpresa, sconsigliamo di proseguire la lettura.

Negli ultimi momenti dell’episodio 7, proprio come accade nel videogioco originale, assistiamo ad un tenero primo bacio tra Ellie e Riley: si tratta del primo amore della nostra protagonista e un momento incredibilmente gioioso, rovinato pochissimi istanti dopo da un infetto che riesce a mordere entrambe le ragazze.

Ebbene, trattandosi di un bacio tra due ragazze, il network OSN+ che trasmette la serie nelle regioni MNEA ha deciso di fare una scelta decisamente discutibile, censurando a tutti gli effetti tale evento nel corso della puntata.

Una scelta che non riescono a spiegarsi nemmeno i fan abituati alle censure, dato che l’intero episodio 3 non era invece stato minimamente toccato: potete osservare il taglio in questione nella seguente clip, con un dialogo che — senza la scena del bacio — ha evidentemente ben poco senso.

The Last of Us' 'Left Behind' episode is censored on OSN+ (MENA region), with one (pretty key) kiss scene cut out of it; and it absolutely makes no sense given 'Long, Long Time' ft Bill and Frank had no cuts.#TheLastOfUs pic.twitter.com/jPCcT20txE — Mohamed Khairat (@khairatmk) February 27, 2023

Vedremo se nelle prossime ore arriveranno chiarimenti sulla vicenda dallo stesso network coinvolto o proprio direttamente da HBO: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più sull’argomento.

Tornando invece a parlare dei contenuti svelati nella puntata, l’episodio 7 ha dato ampio spazio anche alla saga di Mortal Kombat: una scena che ha reso felice anche Ed Boon, il co-creatore della “mortale” serie picchiaduro.