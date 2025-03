Abby in The Last of Us Stagione 2 è «una cosa folle»

La seconda stagione di The Last of Us si prepara a debuttare portando con sé un cast di nuovi personaggi che, secondo le parole del co-showrunner Craig Mazin, promettono interpretazioni straordinarie.

Durante una recente conferenza stampa, Mazin ha espresso particolare ammirazione per la performance fisica di Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, una figura chiave nella narrazione che si intreccia con le vicende di Joel ed Ellie.

L'entusiasmo della produzione si estende a tutti i nuovi arrivi, scelti per catturare l'essenza dei personaggi del gioco (che trovate su Amazon) piuttosto che per la loro somiglianza fisica con le controparti videoludiche.

«Ha fatto cose che non sono sicuro si sarebbero dovute fare. Non so come ci sia riuscita», ha dichiarato durante l'incontro con la stampa.

La determinazione della Dever è risultata sorprendente per la produzione: «Quando incontriamo nuovi interpreti ci chiediamo 'Cosa puoi effettivamente fare? Con cosa ti senti a tuo agio?' Kaitlyn non diceva mai di no. Ed è stato incredibile».

Il co-showrunner ha sottolineato quanto sia stata fisicamente impressionante la performance dell'attrice, descrivendola come «una cosa folle».

Un'osservazione particolarmente interessante considerando che Dever, in passato, era stata in trattative per interpretare Ellie nel film di The Last of Us che non ha mai visto la luce.

Nonostante gli elogi per l'intensità fisica della sua interpretazione, il team creativo ha già chiarito che Dever non rifletterà la fisicità muscolosa del personaggio di Abby come appare nel videogioco.

Neil Druckmann, l'altro co-showrunner, ha recentemente spiegato: «Abbiamo bisogno di qualcuno che catturi veramente l'essenza di questi personaggi... Non diamo tanto valore al fatto che assomiglino esattamente al personaggio per sopracciglia, naso o corporatura».

La seconda stagione di The Last of Us debutterà su Sky e NOW il 14 aprile, con una prima stagione che ha ottenuto riconoscimenti critici e un notevole successo di pubblico (qui un ripasso nel caso ve la foste persa).