Joel tornerà in The Last of Us Stagione 3? «Mai dire mai»

La Stagione 2 di The Last of Us si è appena conclusa con la puntata andata in onda proprio oggi, aprendo le porte alla Stagione 3 che sarà incentrata prevalentemente sulla storia di Abby.

Ci sarà ampio spazio per approfondire il personaggio interpretato da Kaitlyn Dever, ma questo non significa che non possano emergere ulteriori retroscena su alcuni dei personaggi più amati.

Questo include ovviamente Joel, che potrebbe ancora tornare in azione tramite scene flashback che ne approfondiscano le origini, come già accaduto del resto durante la sesta puntata.

Come riportato da Polygon, Neil Druckmann e Craig Mazin hanno partecipato a una sessione Q&A con la stampa, rispondendo anche a chi chiedeva se ci fosse la possibilità di raccontare ulteriormente la storia di Joel, svelando nello specifico cosa sia accaduto nel gap tra la morte della figlia Sarah e il suo incontro con Ellie.

Gli sceneggiatori sembravano inizialmente scettici riguardo questa idea, ma poi Neil Druckmann ha aperto le porte per un possibile ritorno dello storico protagonista di The Last of Us:

«È sempre un bene lasciare che alcune cose rimangano un mistero, facendo in modo che il pubblico usi la propria immaginazione per riempire i vuoti. Ovviamente, ogni tanto, esploriamo questi misteri quando riteniamo che siano importanti per la storia che stiamo raccontando. Quindi, mai dire mai».

Craig Mazin ha aggiunto che approfondire la storia di Joel durante la Stagione 2 è stato difficile a causa di "quella" scena, ma dalla Stagione 3 in poi dovrebbe esserci molta più libertà di manovra per la narrazione.

Del resto, il vantaggio della serie televisiva è che può approfondire liberamente argomenti e scene che il videogioco (che trovate su Amazon) non ha avuto il tempo di affrontare adeguatamente.

Mi sento anche di aggiungere che Neil Druckmann ultimamente sembra non avere più alcun problema a svelare quelli che prima dovevano essere misteri: ad esempio, recentemente ha confermato se il sacrificio di Ellie era davvero in grado di salvare l'umanità.

Non mi stupirei dunque di vedere ulteriori approfondimenti su Joel, qualora siano richiesti dalla trama dello show televisivo.