The Last of Us, il secondo episodio nasconde una tenera citazione ai videogiochi

La seconda puntata della serie TV di The Last of Us, attualmente disponibile soltanto in lingua originale, ha voluto rendere omaggio ai videogiochi originali creati da Naughty Dog con una piccola citazione, che potrebbe essere sfuggita a molti utenti.

Nell’avventura originale per le console PlayStation, sia nell’edizione originale che nel remake per PS5 (che trovate su Amazon), i giocatori possono infatti scoprire un adorabile peluche di una giraffa, nascosto in diverse location del gioco.

Ebbene, sembra che anche gli autori dello show di HBO si siano divertiti a “nascondere” proprio questo peluche anche nell’adattamento televisivo: come riportato da GamesRadar+, alcuni spettatori sono riusciti infatti a notarlo in un momento estremamente rapido della puntata.

Mentre Joel, Ellie e Tess si stanno infatti muovendo, per una frazione di secondo è possibile notare l’adorabile giraffa per terra, esattamente con le stesse dimensioni e forme con cui è possibile scoprirla all’interno dei videogiochi di Naughty Dog.

Si tratta di un giocattolo particolarmente popolare nell’universo di The Last of Us, dato che è possibile ritrovarlo in molteplici scene di entrambi i capitoli della storia di Ellie: un elemento che, evidentemente, pare essere stato ripreso anche nella serie TV.

Di seguito vi allegheremo un confronto realizzato dall’utente Reddit badwclf, che mostra il peluche della giraffa visibile nello show confrontato con la versione visibile nei videogiochi:

La giraffa serve a rappresentare l’importanza e il valore della vita nell’universo di The Last of Us, un aspetto che tende a essere rispecchiato anche grazie a questi teneri peluche: vedremo se i fan scopriranno ulteriori apparizioni anche nelle prossime puntate.

Non si tratta però dell’unica citazione presente nell’episodio, dato che anche l’accendino non è passato inosservato ai fan di Naughty Dog: è infatti identico a quello posseduto da Sam Drake in Uncharted 4.

Il secondo episodio ha confermato l’incredibile successo della serie televisiva, facendo registrare un aumento del 22% degli spettatori rispetto alla prima puntata. A questo punto, l’annuncio della prossima stagione sembrerebbe ormai quasi scontato.