The Last of Us, il co-creatore del gioco originale è stato ignorato da HBO

The Last of Us è arrivato finalmente in TV per mano di HBO che, a quanto pare, si è dimenticata di dare credito a tutti i creatori dell’opera originale di Naughty Dog.

Quella che è tornata di recente anche in versione rivista e corretta (la trovate su Amazon), e che ha fatto da base per l’adattamento ad opera di HBO.

Il quale è già un successo dopo un solo episodio, arrivando a battere anche dei colossi del settore come Breaking Bad, stando ai dati.

E mentre anche i doppiatori “nascosti” del gioco originale sono tornati a dare la voce ai clicker, il co-creatore di The Last of Us è stato escluso dai titoli di coda.

E Bruce Straley, co-creatore dell’opera all’epoca in forze presso Naughty Dog, giustamente non l’ha presa benissimo (come riporta VGC).

Straley affiancò Neil Druckmann nella creazione di The Last of Us nel 2013, per poi lasciare l’azienda poco dopo l’uscita di Uncharted 4, che ha diretto, nel 2016.

A lui si deve tutta la parte più brutale del gioco, dal punto di vista stilistico e di gameplay, quel tono violento e teso che ha resto l’opera di Naughty Dog iconica.

In una recente intervista ai microfoni di LA Times, Straley ha dichiarato che la mancanza del suo nome nei titoli di coda della serie HBO lo ha fatto riflettere:

«È un argomento a favore della sindacalizzazione il fatto che qualcuno che ha fatto parte della co-creazione di quel mondo e di quei personaggi non riceva un credito o un centesimo per il lavoro che ci ha messo. Forse abbiamo bisogno dei sindacati nell’industria dei videogiochi per essere in grado di proteggere i creatori.»

Al momento attuale né HBO, né Sony hanno voluto commentare le dichiarazioni di Bruce Straley e la vicenda.

Quello della mancanza di accreditamento rimane un tema attualissimo e, purtroppo, relativamente frequente. Di recente è infatti accaduto anche con The Callisto Protocol.

Intanto, i fan della serie TV non hanno perso l’occasione di inventare cose di ogni tipo riguardo la serie, come una teoria al limite del complotto.