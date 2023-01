The Last of Us, la serie TV ha due doppiatori «nascosti» che i giocatori conoscono bene

La serie HBO su The Last of Us è uno dei migliori prodotti apparsi sul piccolo schermo, sebbene continuano a emergere curiosità sulla realizzazione dello show.

La serie racconta, come saprete molto bene, la storia del primo episodio del franchise (che trovate nel remake PS5 su Amazon), cercando di essere molto fedele al gioco Naughty Dog.

Del resto, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013.»

Ora, dopo aver scoperto che il primo episodio nasconde un curioso omaggio alla Part II, è il momento di un’altra peculiarità legata questa volta due doppiatori dello show, oltre che del gioco originale.

I fan di The Last of Us ricordano tutti la sensazione di sentire per la prima volta i Clicker, uno dei tanti mostruosi nemici del gioco dalla forma di una creatura per metà umana e per metà Cordyceps, in grado di scoprire la vostra esatta posizione con il solo suono.

In molti pensavano che i versi emessi fossero il risultato di un mix di suoni animali e di amplificatori audio, ma in realtà sono stati doppiati dai bravissimi Misty Lee e Phillip Kovats.

Ora, come riportato anche da GameLuster, sembra che i due abbiano ripreso il loro ruolo di doppiatori dei Clicker per l’adattamento HBO di The Last of Us.

Misty Lee and Phillip Kovats returned to voice the female and male Clickers in HBO's The Last of Us pic.twitter.com/wFiih7c8gB — Naughty Dog Info (@NaughtyDogInfo) January 16, 2023

Questa informazione è stata condivisa alcune ore fa dal profilo Naughty Dog Info su Twitter, dopo la pubblicazione del primo episodio dello show.

Phillip Kovats, che dà la voce ai Clicker maschi, è anche direttore del suono di PlayStation, quindi non sorprende che sia stato in grado di creare quel tipo di suono davvero orripilante.

Misty Lee, che dà invece la voce ai Clicker di sesso femminile, è una talentuosa doppiatrice che ha recitato in molti videogiochi molto amati, come Ratchet & Clank: Rift Apart.

Non è facile trovare doppiatori che riescano ad adattare la loro voce all’aspetto orribile dei Clicker, ma sembra che questi due professionisti ci siano riusciti. Un plauso a loro, quindi.

Restando in tema, la serie che potete vedere da ora su Sky e Now TV ha già portato a casa un primo record, molto importante considerando l’importanza della produzione.

Ma non è tutto: sembra proprio che i commenti tossici dei fan hanno causato alcuni problemi di autostima per Bella Ramsey, ossia la brava interprete del personaggio di Ellie.