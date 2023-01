The Last of Us, i fan della serie TV creano una teoria al limite del complotto

Il bello delle serie con puntate che escono ogni settimana è che, come nel caso di The Last of Us di HBO, c’è spazio dopo ogni puntata per elaborare teorie varie ed eventuali.

Lo show, ovviamente ispirato al capolavoro di Naughty Dog (che è uscito anche in versione rivista e corretta su Amazon), ripercorre le vicende del primo capitolo della saga.

Ma, come spesso capita negli adattamenti, alcuni dettagli sono stati modificati per amor di sceneggiatura. In questo caso il modo in cui il cordyceps si diffonde, anche in relazione al mondo reale.

Niente che stravolga ovviamente la bellezza del titolo originale, che rimane sempre e comunque una delle migliori storie di sempre, secondo alcuni almeno.

Attenzione: da ora seguono piccoli spoiler sulla serie di The Last of Us. Proseguite a vostro rischio.

Il cordyceps nella serie di HBO si è diffuso in una maniera differente, come vi abbiamo accennato anche nella nostra recensione, con la motivazione di rendere le vicende dello show più verosimili.

Tuttavia nell’epoca del bingewatching selvaggio di Netflix, che impedisce di fatto di elaborare teorie e considerazioni sulle puntate di una serie, c’è chi invece ha cominciato ad analizzare la prima puntata del The Last of Us di HBO.

Trovando degli indizi per cui, secondo l’utente di Reddit in questione, il cordyceps potrebbe essersi diffuso tramite la farina.

Secondo l’utente anagnost ci sono troppe coincidenze che farebbero pensare che la farina sia al centro dell’infezione di The Last of Us.

Ecco la sequenza di indizi:

Sarah non ha farina per i pancake, quindi fanno le uova

Rifiutano i biscotti

Joel segue la dieta Atkins (simile alla cheto senza carboidrati)

Sarah non prende i biscotti per via dell’uvetta

Joel si dimentica di prendere una torta di compleanno

Inoltre, a dare adito alla sua teoria (come succede in quelle del complotto, va detto) l’utente ha anche associato una dichiarazione nel podcast che affianca lo show.

Craig Mazin e Neil Druckmann dicono che ci sono “molte briciole” che hanno nascosto nello show da seguire per i giocatori, una frase detta subito dopo aver menzionato i biscotti.

Sempre come altra conferma, il mulino più grande del mondo pare che sia a Jakarta, ed è qui che il cordyceps si verifica per la prima volta come detto alla radio, mentre Joel, Sarah e Tommy stanno facendo colazione.

Sarà plausibile come teoria? Nel frattempo la serie ha già previdibilmente infranto molti record, battendo anche Breaking Bad in un certo senso.