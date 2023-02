The Last of Us: hater chiude il profilo Twitter dopo gli insulti

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è ancora in corso, sebbene nei giorni scorsi vi è stato un grave caso di bodyshaming che ha riguardato un’attrice dello show.

La serie racconta la storia del gioco originale (che potete rivivere su Amazon a prezzo basso), inclusi i protagonisti apparsi nel capolavoro PlayStation, ma non solo.

Lo show vede infatti la presenza anche di alcuni personaggi mai visti prima, come quello interpretato da Melanie Lynskey, apparso anche nel trailer ufficiale.

Ora, dopo che l’attrice ha risposto pubblicamente sui social alle critiche ricevute a causa del suo fisico, sembra proprio che la hater che ha causato questo polverone abbia deciso di chiudere il suo account.

Come riportato anche da Comic Book, la modella di American Next Top Model Adrianne Curry ha deciso di ritirarsi dai social a tempo indeterminato.

Cutty aveva infatti insultato Melanie Lynskey per il suo aspetto fisico nella serie The Last of Us, venendo poi ripresa sia dall’attrice che dal pubblico.

Di conseguenza, la modella ha deciso di chiuder ei propri profili social dopo una vera e propria bufera scatenatasi nei commenti. Non è chiaro se e quando la Curry riattiverà il suo account, sebbene la vicenda sembra così essersi risolta nel peggiore dei modi.

Rucordiamo che dopo aver debuttato nella serie The Last of Us nel ruolo di Kathleen, la Lynskey aveva pubblicato alcuni tweet in risposta alle critiche della hater.

Parlando di altre polemiche, sembra proprio che al regista Paul Schrader l’episodio 3 della serie proprio non è piaciuto, visto che ci è andato giù davvero pesante.