The Last of Us: aspettate la serie TV? Ecco intanto il fan movie tutto italiano

Lo scorso 11 febbraio, Pedro Pascal e Bella Ramsey sono stati scelti per interpretare Joel ed Ellie nella serie TV dedicata a The Last of Us, l’ormai leggendario titolo targato Naughty Dog disponibile per console PlayStation 3 e PS4.

In attesa dello show targato HBO, MnG Video ha pubblicato sul proprio canale YouTube il trailer del primo fan movie – tutto italiano – ispirato al capolavoro Sony.

Diretto dal bravissimo Mariano Caterinozzi, TFOT (questo il titolo ufficiale del progetto) sembra riuscire a incarnare a pieno l’essenza dell’avventura di Joel. Trovate il teaser – della durata di meno di un minuto – poco più in basso.

La descrizione del video recita: «Questo è il primo trailer di un cortometraggio a basso budget creato dai fan del videogioco The Last Of Us. Il film non ha alcun collegamento con il gioco originale o con le produzioni di Naughty Dog. Siamo un gruppo di fan italiani e vorremmo creare qualcosa di speciale che possa accontentare tutti i fanatici di The Last Of Us. Tutti i diritti riservati a Naughty Dog.»

Sicuramente, il lavoro di Caterinozzi trasuda amore e passione per la saga da tutti i pori: non vediamo l’ora quindi di ammirare il fan movie nella sua interezza.

The Last of Us Parte II è uscito lo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile in retrocompatibilità su PS5. Il primo capitolo è disponibile dal 2013, per poi essere ripubblicato su PS4 in una versione remastered (uscita nel 2014).