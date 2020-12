The Game Awards: i nominati sono in saldo su Steam (e potete provare gratis Little Nightmares II)

Stanotte vivremo il momento dei The Game Awards, con il rinnovato palco di Geoff Keighley, adattato all’epoca del COVID-19, che vedrà la premiazione dei migliori giochi dell’anno. L’occasione sarà anche accompagnata da un apposito festival su Steam, che sta proponendo tantissimi sconti sui videogiochi nominati alla vittoria finale nelle diverse categorie.

Trovate, ad esempio, uno sconto del 20% sul candidato GOTY Hades, ma anche uno sconto di ben il 67% all’altrettanto candidato GOTY Doom Eternal. Trovate anche il 20% di sconto su Fall Guys, il 50% di sconto su No Man’s Sky, il 25% di sconto su Among Us e il 25% su Spiritfarer, per citarne alcuni. E ancora: Crusader Kings III al 20%, Street Fighter V al 60% e DiRT 5 già al 30%.

Hades è uno dei più nominati dei TGA 2020

Non è tutto. Sono infatti proposti anche degli sconti sui vincitori degli scorsi anni: i premiatissimi Death Stranding e Disco Elysium sono in saldo rispettivamente del 50% e del 35%, Red Dead Redemption 2 è in promozione del 33%, Monster Hunter World del 34%. Al link di seguito, la lista completa dei giochi in saldo.

Vi segnaliamo anche il lancio di alcune demo gratuite per celebrare la serata dei The Game Awards: potete ad esempio provare gratis l’intrigante Little Nightmares II, del quale il nostro Domenico vi ha raccontato i dettagli nella video anteprima di qualche settimana fa.

Vi ricordiamo che i The Game Awards si svolgeranno alle 1.00 italiane dell’11 dicembre. Su SpazioGames troverete il commento live di Domenico e Paolo sul nostro canale Twitch, mentre sul sito potrete trovare il live recap del nostro Marcello Paolillo e le notizie in tempo reale della sottoscritta – perché dormire, per la nostra redazione, è assolutamente sopravvalutato!