The Game Awards 2022 apre le votazioni per il GOTY dei fan: ecco tutti i candidati

Il momento che i fan aspettavano è finalmente giunto: The Game Awards 2022 ha ufficialmente aperto la fase di votazioni per il Players’ Voice, il premio della cerimonia che sarà determinato solo e soltanto dalla volontà degli utenti.

Se infatti era stata la critica a scegliere i principali candidati per la vittoria finale dell’ambito premio, che con buona probabilità sarà conteso fino alla fine tra Elden Ring e God of War Ragnarok (lo trovate in sconto su Amazon), questa volta saranno gli utenti a stabilire con i loro voti quale titolo è meritevole, secondo loro, di vincere il premio di Gioco dell’Anno.

Queste votazioni ci hanno spesso abituato a sovvertire i pronostici: basti ricordare che l’anno scorso ha vinto Halo Infinite, un titolo che ancora non era nemmeno uscito e che non era ancora candidabile, ma che in quest’ultima edizione non ha ricevuto nemmeno una candidatura.

Quest’anno le votazioni saranno divise in 3 fasi: durante la prima i giocatori potranno votare fino a 10 giochi da mandare avanti alla fase successiva, fino poi ad arrivare alla finale dove sarà stabilito una volta per tutte il GOTY degli utenti.

Le votazioni per la prima fase sono ufficialmente aperte e procederanno ancora per due giorni, mentre dalla prossima settimana si passerà alla scrematura successiva dei candidati per scoprire il gioco preferito degli utenti.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa con tutti i candidati al Players’ Voice, il Game of the Year assegnato solo e soltanto dagli utenti e non condizionato dall’opinione della critica:

The Game Awards 2022: tutti i candidati al GOTY degli utenti

A Plague Tale: Requiem

Apex Legends

Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare II

Cult of the Lamb

Destiny 2

Elden Ring

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

God of War Ragnarok

Grounded

Horizon Forbidden West

Marvel Snap

Minecraft

MultiVersus

Neon White

No Man’s Sky

Overwatch 2

Pentiment

Pokémon Scarlatto e Violetto

Sifu

Sonic Frontiers

Splatoon 3

Stray

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Tunic

Valorant

Vampire Survivors

Xenoblade Chronicles 3

Geoff Keighley ha inoltre già svelato i primi risultati parziali, dopo che 3 ore dall’apertura delle nomination: come prevedibile, Elden Ring e God of War Ragnarok sono attualmente in testa alla classifica, anche se un sorprendente Sonic Frontiers sta riuscendo a dare battaglia e conquistare il terzo gradino del podio, a pochissima distanza dai due favoriti della competizione.

Top 10 Players' Voice games right now by voting after 3 hours #TheGameAwards Pick your 10: https://t.co/S6KIGLslX4 pic.twitter.com/wwe2vh1cv1 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2022

Vi ricordiamo ancora una volta che durante la prima fase potrete scegliere fino a 10 candidati, dunque dovreste essere in grado di scegliere i vostri giochi preferiti senza eccessive preoccupazioni. La parte difficile arriverà, naturalmente, solo nelle fasi successive: nel frattempo, potete procedere alle votazioni al seguente indirizzo.

E se non avete ancora partecipato alle votazioni su tutte le altre numerose categorie, abbiamo riepilogato per voi tutte le nomination per i The Game Awards 2022. Ricordiamo che la nuova cerimonia di premiazione sarà l’occasione perfetta per presentare tante nuove novità in arrivo, anche se con una durata ridotta rispetto al passato.