The Dark Pictures Anthology: Little Hope, ecco 25 minuti di gameplay ad alta tensione

Dopo Little Nightmares II, Bandai Namco ha pubblicato anche un nuovo video gameplay, della durata di ben 25 minuti, tratto da The Dark Pictures Anthology: Little Hope, secondo capitolo dell’antologia dell’orrore iniziata con Man Of Medan, che ci mostra la modalità “Storia Condivisa”.

Potete vedere il filmato come di consueto nel player sottostante.

Questa la sinossi della storia:

In Little Hope, abbandonati e tutti soli, quattro studenti del college e il loro professore sono intrappolati in una misteriosa nebbia nei pressi dell’eponima cittadina. Cercano disperatamente un modo per fuggire, mentre visioni dell’oscuro passato di cui è impregnata la cittadina li perseguitano. Per poter sopravvivere devono scoprire i misteri celati dietro queste apparizioni che li inseguono senza sosta, prima che le forze maligne trascinino le loro anime all’inferno.

Nel gioco si potrà giocare insieme a un amico online, grazie alla modalità Storia Condivisa. In alternativa, potrete divertirvi con cinque giocatori in modalità Serata al cinema.

Ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: Little Hope sarà lanciato il prossimo 30 ottobre per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC, mentre al momento non sappiamo se in futuro sarà distribuita anche una versione per le console di nuova generazione.